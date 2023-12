Dem Montagabend hat Jessica Schilling entgegengefiebert. Denn da war sie in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Einen von ihnen konnte sie von ihrem Cucap überzeugen. Und hat für das kommende Jahr schon einige Pläne.

Cucap ist erstes Produkt, das vorgestellt wird

Zuschauer aus der Region mussten nicht lange warten, bis sie den Pitch von Jessica Schilling, der Erfinderin des Cucap-Backstöpsels, zu sehen bekommen haben. Denn mit ihrer Weihnachtsbäckerei sorgt sie für den Auftakt des Weihnachtsspecials der beliebten Vox-Sendung. Ganz zu Beginn, noch bevor die Mühlheimerin ihr Produkt vorstellt, sind sich die Löwen einig, dass sie Gebackenes gerne essen.

Jessica Schilling ist mit ihrem Cucap bei „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. (Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer )

Nach ihrem Pitch, am Ende der Sendung, wird Jessica Schilling sagen: „Es hat gedümmelt.“ Denn ihre Präsentation und ihr Produkt haben Unternehmer Ralf Dümmel überzeugt. Und er hat ein Angebot abgegeben.

Ihr größter Wunsch ist ein Deal

Doch von vorn. Bevor Jessica Schillings Pitch beginnt, wird sie von Moderator Amiaz Habtu begrüßt. „Zu Weihnachten gibt es Geschenke. Was ist das größte Geschenk, das man dir heute Abend machen kann“, will er von der Firmengründerin wissen. „Ein Deal - und dass die Firma jetzt endlich groß werden darf“, antwortet Jessica Schilling daraufhin.

Sie erzählt auch, dass sie sich schon seit zwei Jahren wünscht, bei „Die Höhle der Löwen“ zu stehen, um einen starken Partner zu finden, „der meine Vision teilt und den Weg mit mir geht, den ich vorhabe“. Dieser sieht mitunter vor, dass sie wachsen und Cucap internationalisieren will. „Die USA ist ein Riesen-Markt“, sagt Schilling. In dem sie in diesem Jahr bereits die ersten Schritte gegangen ist.

Sie bietet 25 Prozent ihrer Firma für 120.000 Euro an

In der Sendung wird auch über die Entstehungsgeschichte von Cucap gesprochen. Drei Hüftoperationen und die folgenden zweieinhalb Jahre, in denen sie krankgeschrieben war, haben sie dazu gebracht, viel zu backen. „Ich liebe Muffins, vor allem die mit Füllung“, erklärt sie den fünf Unternehmern in der Jury. Doch eines habe sie immer gestört: dass beim Aushöhlen des Gebäckstückes so viel Teig weggeworfen werden muss.

„Wäre es nicht also sinnvoll, wenn wir den Muffin so backen würden, dass das Loch im Muffin drin ist?“, fragt sie. „Ich suche nach zwei Dingen. Erstens, einem Assistenten für die Weihnachtsbäckerei. Zweitens, einem Deal - und der sieht wie folgt aus: 120.000 Euro für zuckersüße 25 Prozent Anteile an Cucap.“ 100.000 Euro stecken bereits in dem Startup, wird in der Sendung berichtet.

Nils Glagau wird zum Backhelfer

Einer der Löwen ist sofort einsatzbereit. „Ich helfe“, meldet sich Nils Glagau. Mit Mütze und Schürze ausgestattet, darf er zunächst die Cucaps samt Zentrierhilfe platzieren und in den Ofen packen. Dort stehen dann bereits gebackene Muffins bereit, die er mit Apfelgelee füllt und einem weihnachtlichen Frischkäse-Mascarpone-Topping dekoriert. Der Cupcake für Ralf Dümmel wird dabei extra reichhaltig befüllt.

Jessica Schilling pitcht ihren Cucap bei „Die Höhle der Löwen“ und bekommt dabei Unterstützung von Nils Glagau. (Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer )

Die Löwen interessiert unter anderem, wie viel die Cucaps kosten - das Set mit zwölf Stöpseln verkauft sie für 21,90 Euro - was die Erfinderin in der Herstellung dafür zahlt - 3,52 Euro - und wie viele sie seit der Gründung bereits verkauft hat - 4000 Sets. Backhilfe Nils Glagau ist an den geplanten Umsätzen interessiert. Nachdem Schilling im ersten Jahr 18.000 und im zweiten 28.000 Euro Umsatz gemacht habe, wolle sie in einem Jahr eine Million Umsatz machen, bis in zwei Jahren sogar drei Millionen, berichtet sie.

Wie entscheiden sich die Löwen?

Lob bekommt sie von Löwe Carsten Maschmeyer dafür, dass sie sich durch die Krankheit nicht in die Opferrolle begeben, sondern sich „reingefuchst“ hat. Und dann folgt die Stunde der Wahrheit: Wird sich ein Löwe finden, der sich die angebotenen Firmenanteile sichern will?

Dagmar Wöhrl sagt, dass ihr das Team um Jessica Schilling fehle, das aufzubauen koste Geld. „Du wirst am Anfang mehr als 120.000 Euro brauchen“, so Wöhrl. Damit ist die Löwin raus. „Ich glaube nicht an den Weg von 20.000 Euro auf eine Million“, so Nils Glagau. „Ich bin raus.“ Tillmann Schulz spricht von einem Nischenbereich und für Carsten Maschmeyer ist der Businessplan „noch zu sehr Wunschzettel“. Nach vier Mal Nein hängt es also an Ralf Dümmel.

Dümmel will 30 statt 25 Prozent

„Ich bin anderer Meinung als meine geschätzten Löwen. Backen ist keine Nische, es wird das ganze Jahr gebacken“, sagt er. „Ich würde das mit dir machen wollen und dich in allen Bereichen unterstützen, in denen du Unterstützung brauchst“, sagt der Löwe und kündigte an, bereits Ideen zu haben, um Cucap nach vorne zu bringen.

Jessica Schilling hat einen Deal mit Ralf Dümmel. Er investiert 120.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile an Cucap. (Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer )

Statt 25 will er aber 30 Prozent der Firmenanteile für die 120.000 Euro haben. Dem stimmt Schilling zu. „Herzlich willkommen, lieber Praktikant“, begrüßt Jessica Schilling Ralf Dümmel im Cucap-Team.

Montagabend war Erfinderin bei QVC

„Ich bin immer noch geplättet von allem, was gestern passiert ist“, sagt Jessica Schilling am Tag nach der Ausstrahlung verrät. Diese habe sie mit anderen Gründern, die beim Weihnachtsspecial einen Deal ergattern konnten, geschaut. Denn sie waren beim Homeshopping-Sender QVC eingeladen, so Schilling.

Ralf Dümmel war mein Wunsch-Löwe. Deshalb musste ich auch nicht lange überlegen. Ich war überwältigt, dass es so kam. Jessica Schilling

Vor allem, weil sie sich vorher auch die 30 Prozent Firmenanteile als Grenze gesetzt hatte. Seit dem Deal in der Vox-Sendung stehe sie im ständigen Austausch mit dem Unternehmer und seinem Team. Noch sei sie auf der Suche nach einem geeigneten Gewerbeobjekt, das Lager und Büroräume mitbringt. Dieses sollte möglichst im Kreis Tuttlingen sein. Dann will sie sich auch ein Team um sich herum aufbauen.

2024 sollen neue Produkte auf den Markt kommen

Allzuviel zu den Plänen für die Zukunft möchte die Mühlheimerin derzeit noch nicht verraten. „Ich habe einige Ideen“, sagt sie. „Und es wird neue Produkte geben.“ Doch bevor diese auf den Markt kommen, wollte sie die Ausstrahlung von „Die Höhle der Löwen“ abwarten. Eines verrät sie abschließend dann doch: „Es wird ein Koch- und Backbuch geben nächstes Jahr.“