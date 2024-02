Erst das Rathaus, dann alles andere

Die Stadt Mühlheim hat ihren Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Größter Posten bei den Investitionen ist die Innensanierung des Rathauses. Dafür muss das ein oder andere Vorhaben nach hinten geschoben werden.

Insgesamt 1,5 Millionen Euro kosten die Innensanierung und der energetische Ausbau des Rathauses die Stadt. Eine Million Euro werden in diesem Jahr fällig. Geplant hatte man mit diesen Ausgaben nicht, als man anfing, die Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes zu richten. Aber sie sind notwendig, um das Kulturdenkmal zu erhalten. „Das steht im Vordergrund“, so Bürgermeister Jörg Kaltenbach. Er hofft, dass das Thema dann für die nächsten Jahrzehnte abgehakt ist und andere in 50 oder 70 Jahren sagen können: „Die haben das gut gemacht.“

Noch sieht es im Rathaus nahezu „martialisch“ aus, aber das wird sich ändern. Wenn der Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn durchgeht, kann im Herbst der Innenputz aus Lehm aufgetragen werden, sodass er über den Winter austrocknen kann. „Dann können wir im Sommer 2025 wieder einziehen.“ Ansonsten verschiebt sich der Rückzug der Verwaltung in ihr eigentliches Domizil um ein weiteres Jahr.

Weil die Sanierung des Rathauses nun unerwartet mehr Geld verschlingt, muss die Verwaltung andere Vorhaben nach hinten schieben. Beispielsweise die Sanierung und Neugestaltung des Rathausvorplatzes, die der Schultes eigentlich gerne dieses Jahr angegangen wäre.

Auch die tiefen Fahrrillen in der Tordurchfahrt werden noch ein bisschen warten müssen. Und die Sanierung der Wulfbachbrücke habe man gar nicht erst im Gemeinderat vorgebracht, so Kaltenbach. „Das müssen wir ein Jahr später angehen. Das ist halt leider so.“

Neben dem großen Batzen Rathaussanierung stehen noch andere Investitionen an. Die größten sind die Sanierung der Realschul-Sportanlage (434.000 Euro); die Photovoltaikdachanlagen auf dem Trinkwasserhochbehälter und der Realschule (176.000 Euro); die Aussegnungshalle in Mühlheim sowie die Erweiterung um ein pflegereduziertes Urnengrabfeld (155.000 Euro); ein Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr (115.000 Euro).

Parallel dazu will die Stadt dieses Jahr 115.000 Euro an Schulden tilgen und damit den Kurs der vergangenen zwölf Jahre weiterführen, in denen man 2,6 Millionen Euro Schulden im Kernhaushalt abgebaut habe, ohne neue Verbindlichkeiten einzugehen, so Kaltenbach. Bis zum Jahresende soll der Schuldenstand dann auf gut 840.000 Euro beziehungsweise 234,30 Euro pro Einwohner reduziert werden. Der Landesdurchschnitt bei Kommunen vergleichbarer Größe liegt bei 506 Euro.

Es ist der fünfte Haushalt in Folge mit einem Überschuss aus dem laufenden Betrieb. Etwa 163.000 Euro wird dieser betragen. „Das ist keine akzeptable Höhe, um zukünftigen Investitionserfordernissen Rechnung tragen zu können“, so Kaltenbach.

Auch wenn eine gewisse Reduzierung des Investitionsvolumens in den kommenden Jahren vertretbar, sogar angebracht sei, kritisiert Kaltenbach aber auch die Kommunikation der Politik auf Landes- und Bundesebene nach unten. „Wenn wir ständig mehr versprechen als wir halten können, macht sich die Politik am Ende unglaubwürdig und zwar auf allen Ebenen dieses Staates. Und das schadet der Demokratie und dem Vertrauen in den Staat deutlich mehr als es nutzt“, sagte er in seiner Haushaltsrede. Die aktuellen Proteste zeigten, wie viele Menschen unzufrieden seien.

Die gute Nachricht für die Menschen in Mühlheim aber ist, dass sie in diesem Jahr mit keinen Steuer- oder Gebührenerhöhungen rechnen müssen. „Dies ist das richtige Signal in diesen unsicheren Zeiten“, sagt Kaltenbach.