Eintrittspreise fürs Hallenbad werden erhöht

Vergangenen Sonntag ist das Hallenbad in Mühlheim in die Revision gegangen. Der Mühlheimer Bäderleiter Sascha Weick informierte dem Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung. Das Bad befinde sich in einem „altersentsprechenden Zustand“, so Bürgermeister Jörg Kaltenbach. In den nächsten Jahren werden Investitionen daher unumgänglich sei.

Bäderleiter Weick sei derzeit dabei, die Belegung des Bades durch weitere externe Nutzer zu verdichten und neue Netzer ins Bad zu holen. Leider sei der Erfolg bisher „mäßig“ gewesen. Die Verwaltung hat dem Rat eine Anpassung des Badeeintrittspreis vorgeschlagen. Die Erhöhung soll von bisher vier Euro auf 4,50 Euro erfolgen. Die Preise der Schwimmbäder in der Region würden sich auf ähnlichem Niveau des künftigen Mühlheimer Eintrittspreises bewegen, so Kaltenbach.

Die im Hallenbad integrierte Sauna sei am Ende ihrer Lebensdauer angekommen, sagte Bürgermeister Jörg Kaltenbach. Einige Bauteile, wie das Holz in der Kabine oder die Saunaöfen, die ihr Lebensalter erreicht haben und auch der Ruheraum müssten ermeuert oder überholt werden. Für die Saunasanierung müssen rund 68.000 Euro bereitgestellt werden. Man war sich einig, dass die aufgeführten notwendigen Investitionen die Mühlheimer Sauna noch lange nicht konkurrenzfähig machen. Derzeit würden andere Anforderungen (etwa als Wohlfühl–Oase) nötig sein. „Wir betreiben die Sauna, so lange es machbar ist“, so Kaltenbach. Eine Preiserhöhung der Sauna wurde nicht beschlossen. Die Einzelkarte Sauna kostet nach wie vor 9,50 Euro. Bei der Ratsentscheidung gab es zwei Gegenstimmen.

Neue Gebühren bei der Betreuung von Lippachtalschule und Realschule wird es im neuen Schuljahr geben. Bei den Gebühren der Betreuung der Lippachtalschule liegt die letzte Gebührennotierung sieben Jahre zurück. Auch die Ganztagsbetreuung in dem extra dafür erstellten Anbau nimmt unter der engagierten Leitung von Marina Zetto einen hohen Stellenwert bei Schülern und Eltern ein. Nach Aussage von Silvia Schaible von der Verwaltung liege man bei der Betreuung der Realschule im Vergleich zu anderen Schulen mit den Gebühren „im niederen Bereich.“ Einer Erhöhung der Betreuung in Lippachtalschule und Realschule wird sich um etwa 15 Prozent erhöhen, beschloss der Gemeinderat einstimmig.