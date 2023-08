Ein Kleinbrand und massive Rauchentwicklung in einem Haus in Mühlheim sind wohl auf einen E–Bike–Akku zurückzuführen. Der Akku war vermutlich defekt und explodierte während des Ladevorgangs am Dienstagabend, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Rauch breitete sich nach oben aus

Das Fahrrad stand im Keller eines Geschäfts– und Wohnhauses an der Hauptstraße. Neben einem Versicherungsbüro befindet sich in dem Gebäude auch eine Wohnung. Der Rauch hatte sich gegen 20.30 Uhr in die oberen Stockwerke ausgebreitet, ein Spaziergänger entdeckte den Brand und konnte ihn mit einem Eimer Wasser löschen.

Er alarmierte die Feuerwehr, etwa 40 Feuerwehrleute aus Mühlheim und Fridingen sowie ein Rettungswagen rückten an.

Frau nach draußen gebracht

Eine gehbehinderte Frau befand sich im oberen Stockwerk. Die Feuerwehr holte sie aus dem Haus und belüftete das Gebäude. Auch weitere Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt. Sie konnten nach dem Belüften aber wieder ins Haus zurückkehren.