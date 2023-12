Donautal-HSG lässt Bereitschaft vermissen

- Die HSG Fridingen/Mühlheim musste in der Oberliga nach Pausenführung eine Heimniederlage hinnehmen. Dagegen lief es für die Reserve in der Landesliga besser. Sie gewannen auswärts. Die Männer der Donautal-HSG verloren knapp, die Frauen der HSG Baar deutlich.

Oberliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim - TSV Heiningen 26:31 (13:11). Trotz einer Halbzeitführung hat es für die HSG Fridingen/Mühlheim im Heimspiel gegen den TSV Heiningen nicht für einen Sieg gereicht. „Wir haben im Angriff viel liegengelassen und deutlicher führen müssen. Wir haben elf Fehlwürfe und vier technische Fehler gehabt und haben uns nicht richtig absetzen können. Die Abwehrleistung in der ersten Hälfte war aber in Ordnung mit nur elf Gegentoren“, betonte HSG-Trainer Klaus Hüppchen nach dem Spiel.

Im zweiten Durchgang gab es für die HSG Fridingen/Mühlheim direkt eine Überzahlsituation, die sie nicht in Tore verwerten konnten. Hüppchens Team hätte „zu viele Lücken in der Abwehr“ gehabt und dazu noch „falsche Entscheidungen getroffen“. Der Gegner hätte laut Hüppchen immer Lösungen gefunden, wie sie die Abwehr der Donautal-HSG überwinden konnte. „Wir konnten ihre Angriffe nur sehr selten unterbrechen. Wir waren nicht so richtig präsent und zu langsam. Die Energie und Präsenz hat meiner Mannschaft etwas gefehlt“, stellte Hüppchen fest. Auch die Bereitschaft und Griffigkeit habe gefehlt. Trotz der bewusst offensiven Ausrichtung in den letzten Minuten des Spiels sind die Donautälerinnen nicht mehr rangekommen und bekamen stattdessen von Heiningen das ein oder andere Gegentor, weil deren Weg zum Tor frei war.

„Wir haben erstmals in einem Spiel wirklich was liegen gelassen. Allerdings hatten wir auch in der ein oder anderen Situation Pech. Durch ein aufopferungsvolles Kämpfen hätten wir das Glück vielleicht auf unsere Seite geholt“, so der HSG-Trainer der abschließend hinzufügte. „Ich bin mit dem Spiel nicht zufrieden, weil ich die Mannschaft anders kenne. Die Niederlage war verdient, weil wir nicht am Optimum waren. Wir analysieren, warum die Bereitschaft und Aufmerksamkeit gefehlt hat, aber ich mache mir keine großen Sorgen. Das Spiel haken wir schnell ab und schauen nach vorne.“

HSG: Caterina Schwarz (7), Nicole Hess (7), Vanessa Fritz (4), Patricia Rebholz (3), Hannah Wirth (2), Anna-Lena Gögelein (2), Josephina Schlenker (1), Sara Schwarz, Jessica Schulz, Mara Schiele, Celia Parlak, Miriam Höfig, Svenja Diesenberger.

Verbandsliga Männer

HSG Schönbuch - HSG Fridingen/Mühlheim 25:24 (12:15). Die ohnehin personell geschwächte HSG Fridingen/Mühlheim musste gegen Schönbuch auch noch auf Kapitän Moritz Rabus krankheitsbedingt verzichten. Dennoch: In der zweiten Minute ging die Donautal-HSG mit 2:1 in Führung und führte zwischenzeitlich sogar mit fünf Toren Abstand. „Wir sind super gut in das Spiel gekommen. Wir haben sogar mit 6:1 geführt. Allerdings hatten wir auch in der ersten Hälfte eine Phase, in der wir zu viele Bälle wegwerfen. Dennoch war es eine gute erste Hälfte von uns“, blickte Trainer Deniz Parlak von der HSG Fridingen/Mühlheim auf den ersten Durchgang zurück. Mit einer Führung von drei Toren ging seine Mannschaft in die Pause.

„Wir wollten in Hälfte zwei so weitermachen, denn unsere Abwehr ist gut gestanden und der Gegner musste viel Kraft aufwenden. Allerdings sind wir dann nicht so gut in die zweite Hälfte gekommen“, betonte Parlak. Dennoch setzte sich die HSG Fridingen/Mühlheim in der 42. Minute nochmals mit vier Toren beim Stand von 20:16 ab. „Wir haben dann aber wieder eine Phase in unserem Spiel gehabt, in der wir im Angriff nicht so effektiv waren und die Treffsicherheit vermissen lassen haben“, so der Trainer der Donautal-HSG. Letztlich kam es zu einem typischen Auswärtsspiel, in dem Schönbuch in der Schlussviertelstunde nochmals aufdrehte und mit den Fans im Rücken Tor um Tor aufholte und schließlich mit einem Tor Abstand knapp gewann. „Ein Sieg oder zumindest ein Unentschieden wären sicherlich verdient gewesen, denn wir lagen über 50 Minuten lang vorne. Kämpferisch war es eine tolle Leistung von uns“, betonte Deniz Parlak. Für ihn und sein Team bedeutet die Niederlage in Schönbuch die sechste Niederlage in Folge. „Die Hinserie ist jetzt beendet. Wir müssen jetzt Kräfte sammeln und wollen in der Rückrunde Vollgas geben. Hoffentlich können wir dann auch wieder personell aus dem Vollen schöpfen - oder zumindest annährend“, so Parlak abschließend.

HSG Fridingen/Mühlheim: Lasse Fuchs (6), Simon Moser (4), Emilian Merk (4), Louis Biller (4), Matthias Hipp (2), Mathis Fuchs (2), Yoshua Schlenker (1), Niklas Löhle (1), Lars Stegmaier, Julian Hipp, Luke Hengelhaupt, Markus Buhl, Vincent Biller.

Landesliga Frauen

HSG Hossingen-Meßstetten - HSG Baar 27:21 (15:10). Eine deutliche Niederlage hat die HSG Baar gegen Hossingen-Meßstetten hinnehmen müssen. Nach Einschätzung von Baar-Trainer Oliver Ulrich sei die Niederlage auch verdient gewesen. „Um hier etwas mitnehmen zu können, hätten wir einen Lauf gebraucht“, sagte Ulrich nach dem Auswärtsspiel. Den Lauf hatte dafür Hossingen-Meßstetten. Sie setzten sich von Beginn an ab und führten zur Pause mit fünf Toren Abstand. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen. In der ersten Hälfte hat die Aggressivität in der Abwehr gefehlt. Wir haben es nicht geschafft, das Spiel des Gegners zu unterbinden. Wir haben einfache Tore bekommen“, betonte Ulrich. So ganz abschütteln ließ sich seine Mannschaft jedoch nicht. „Hossingen-Meßstetten hat genauso viele Fehler gemacht, aber wir haben uns nicht belohnt“, so Ulrich, der in der Pause an den Kampfgeist und den Willen appellierte.

Seine Ansprache kam in Hälfte zwei zur Geltung, denn die HSG Baar kämpfte sich bis auf 17:14 in der 45 Minute heran. „Das Spiel stand aber nie auf der Kippe, dazu hätte es nochmal enger werden müssen. Immer dann, wenn sich bei uns die Möglichkeiten dazu ergeben haben, haben wir uns selbst geschlagen durch Fehlpässe, technische Fehler, schwache Abschlüsse und schlechte Entscheidungen“, zählte er auf. Für das obere Drittel in der Tabelle sei seine Mannschaft vermutlich „noch zu unerfahren und nicht konsequent genug“. Positiv nimmt der Trainer der HSG Baar mit, dass sein Team in der zweiten Hälfte mitgehalten hätte - auch durch eine offensivere Umstellung zur Pause. Im letzten Spiel des Jahres will er mit seiner Mannschaft vor heimischem Publikum „befreit aufspielen“.

HSG Baar: Laura Kreutter (4), Kim Irion (4), Larissa Schuler (3), Luisa Köller (3), Lisa Burkard (3), Annkatrin Irion (2), Elisa Voßeler (1), Laura Stern (1), Nicole Walter, Lena Walter, Anika Sattler, Leonie Gerstmann, Nina Esslinger, Kristin Eberl.

HSG Schönbuch - HSG Fridingen/Mühlheim II 22:25 (16:14). Die Reserve der Donautal-HSG hat im Spiel gegen Schönbuch eine starke zweite Hälfte gezeigt und das Spiel nach einem Pausenrückstand mit einer beeindruckenden Leistung gedreht. Die Trainerin der HSG Fridingen/Mühlheim II Stephanie Parlak betonte nach dem Spiel: „Im ersten Durchgang haben wir uns mit dem Abwehrverhalten schwergetan. Wir haben den gegnerischen Angriff nicht in den Griff bekommen.“

Somit ging es für die Donautälerinnen mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause. „Wir haben uns für die zweite Hälfte vorgenommen, unsere Abwehr weiter zuzumachen. Außerdem haben wir uns auf eine bestimmte Spielerin des Gegners konzentriert, damit wir sie in den Griff bekommen“, so die Marschroute von Parlak, die damit die beste Werferin von Schönbuch Alisa Torkler meinte. Der Plan ging auf - und wie. „Wir haben das Angriffsspiel des Gegners sowas von durcheinandergebracht. Unsere Abwehr war in Hälfte zwei sehr stabil. Die Schiedsrichter haben zudem lange laufen gelassen. Auch das hat uns in die Karten gespielt. Im Angriff haben wir weniger Einzelaktionen gehabt, sondern haben den Ball weitergespielt. So sind beim Gegner Lücken entstanden und wir sind letztlich in einen Lauf gekommen“, resümierte Stephanie Parlak, die die Motivation, Spielfreude und den Willen von ihrem Team im zweiten Durchgang hervorhob.

Der entscheidende Lauf gelang der Reserve der Donautal-HSG dann in den letzten acht Minuten als sie den Rückstand von 20:21 auf 25:21 mit fünf Toren in Folge auf Sieg drehten. „Wir haben zum Schluss unsere Führung clever über die Zeit gebracht. Auch unsere Torhüterin hat viele Bälle stark gehalten. Der starke Rückhalt hat unseren Angriff zusätzlich motiviert und gestärkt. Aufgrund der zweiten Hälfte haben wir verdient gewonnen“, findet Stephanie Parlak, die mit ihrem Team durch die Leistungssteigerung in Hälfte zwei viel Positives und Selbstvertrauen für die kommenden Spiele mitnimmt.

HSG Fridingen/Mühlheim II: Luisa Leibinger (8), Lena Tröger (6), Alina Neff (4), Anika Hipp (2), Ann-Kathrin Bujtor (2), Melissa Karl (1), Sophie Dreher (1), Jule Butsch (1), Carolin Wachter, Lea Schiele, Celine Rotte, Sabrina Müller.