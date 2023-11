Mühlheim

Donautal-HSG kassiert zu viele Gegentore

Mühlheim

32 Tore reichen nicht: Die HSG Fridingen/Mühlheim (dunkle Trikots) verliert gegen den TSV Altensteig. (Foto: Patrick Hipp )

Alle drei Teams der HSG Fridingen/Mühlheim haben am Samstag ihre Spiele in der jeweiligen überbezirklichen Handball-Liga verloren. Während die Oberliga-Frauen sich in Leinfelden-Echterdingen knapp geschlagen geben mussten, kassierte die Reserve gegen Hossingen-Meßstetten die fünfte Niederlage im fünften Spiel.

Veröffentlicht: 12.11.2023, 21:01 Von: Simon Schneider