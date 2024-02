Zeitnah will die Stadt Mühlheim mit den Grundstücken im neuen Baugebiet „Mühlenösch-Erweiterung“ in die Vermarktung gehen. Seit der jüngsten Gemeinderatssitzung steht auch fest, wie viele Grundstücke verkauft und wie viele erst einmal zurückgehalten werden.

29 Bauplätze für Einfamilienhäuser werden demnächst für Bauinteressenten in Mühlheim zur Verfügung stehen. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Stadt 15 Grundstücke erst einmal zurückhalten und zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt bringen wird. „Das war dem Gemeinderat wichtig“, sagt Bürgermeister Jörg Kaltenbach im Nachgang der Sitzung.

Preise zwischen 210 und 240 Euro pro Quadratmeter

Schon im November hatte der Gemeinderat die Preise für die Bauplätze festgelegt. Für die Einfamilienhäuser in Baufeld zwei, also südlich des Finkenwegs, werden 210 Euro pro Quadratmeter aufgerufen und für das Baufeld drei, also die Einfamilienhäuser nördlich des Finkenweges, 240 Euro pro Quadratmeter.

Wir werden sicher nicht überrannt, aber wir können selbstbewusst an den Markt gehen. Jörg Kaltenbach

Nun, da diese Formalien festgezurrt sind, hofft Kaltenbach, „dass wir bis Ende Februar an den Markt gehen können“. Bevor die Grundstücke über die Onlineplattform Baupilot angeboten werden, werden alle Interessenten, die derzeit bei der Stadt gelistet sind, noch einmal angeschrieben.

Etwa 150 Namen auf der Liste

Etwa 150 Namen stehen auf dieser Liste, sagt Kaltenbach. Er geht davon aus, dass nicht mehr alle Interesse an einem Bauplatz haben und eventuell nur vergessen haben, sich „abzumelden“. „Wir werden sicher nicht überrannt, aber wir können selbstbewusst an den Markt gehen.“ Kaltenbach geht davon aus, dass dennoch alle Grundstücke verkauft werden.

Neben den Einfamilienhäusern wird es auch einen Bereich für Mehrfamilienhäuser geben. Für diese Fläche hatte die Tuttlinger Firma KLS Martin Group Ende des Jahres Interesse angemeldet, um dort zu investieren (wir werden noch ausführlich berichten). Daher musste noch einmal umgeplant werden.

Auf einer Fläche von etwa 0,7 Hektar sollen zudem seniorengerechte Angebote entstehen. Das passende Konzept soll mittels eines Wettbewerbs gefunden werden. Dieser kann gestartet werden, sobald die Rechtskraft für die Bebauungsplanänderung hergestellt ist. Dies soll möglichst bis Mitte des Jahres der Fall sein.