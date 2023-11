Die Stadt Mühlheim soll eine Gemeinschaftsunterkunft für 50 geflüchtete Menschen bekommen ‐ so planen es das Rathaus und das Landratsamt. Doch ob sie tatsächlich verwirklicht wird, steht in den Sternen. In einer teils emotionalen Informationsveranstaltung der Stadt stieß das Vorhaben auf breiten Widerstand. Jetzt geht das Thema in den Gemeinderat ‐ und wie der sich entscheiden wird, lässt sich gegenwärtig kaum abschätzen.

Mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger hörten sich am Dienstagabend die Pläne an; in der anschließenden Diskussion kamen viel Skepsis, Kritik und auch scharfe Ablehnung zur Sprache.

Es kann so nicht weitergehen. Dieser Satz fällt oft

Der wohl meist gesagte Satz des Abends war: „Es kann so nicht weitergehen.“ Der Satz kam nicht nur aus dem ‐ weitgehend männlichen ‐ Publikum, sondern auch von der Bühne: Sowohl Bürgermeister Jörg Kaltenbach als auch Kreissozialdezernent Bernd Mager ließen kein gutes Haar an der „gescheiterten“ Flüchtlingspolitik des Landes bis hinauf zur EU. Sie fühlen sich, hieß es unisono, von der „großen Politik“ im Stich gelassen.

Kaltenbach stellte das Vorhaben einer Gemeinschaftsunterkunft (GU) nochmals vor. Platz finden soll sie im Gewerbegebiet Am Lippach auf einem Grundstück, das die Unternehmerfamilie Leibinger (KLS Martin Group) zur Verfügung stellt.

Zwei Varianten sind möglich

Möglich sind zwei Varianten; eine in Containermodulen, die auf zehn Jahre angelegt wäre, und eine in Holzbauweise auf dann 15 Jahre. Betrieben und finanziert werden soll sie vom Landkreis.

Nach dessen Schlüssel hat die Donaustadt derzeit die Verpflichtung, 79 Geflüchtete aufzunehmen. Und eine Alternative zum Leibinger-Areal habe sich auf der Gemarkung nicht finden lassen, unterstrich Kaltenbach.

Der Kreis steht unter Druck, da die Zahlen deutlich steigen. Bis zum Jahresende rechnet Mager mit 800 Flüchtlingen; allein im November sei mit 149 Zugewiesenen ein „Allzeithoch“ erreicht worden. Die Menschen kommen vor allem aus Afghanistan, Syrien und, in dieser Dimension neu, aus dem kurdischen Teil der Türkei.

Landratsamt plant zwölf Gemeinschaftsunterkünfte

Das Landratsamt sieht derzeit zwölf GUs vor und nimmt die Kommunen beziehungsweise Verwaltungsräume in die Pflicht ‐ Mühlheim gehört zu denen, die aktuell leicht im Soll stehen. Die Stadt ist Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Donau-Heuberg; eine weitere GU für 50 Personen ist in Fridingen vorgesehen.

Die Stimmung kippt nicht, sie ist bereits gekippt! Bernd Mager

Verwaltungsvertreter und Politiker sehen zu den Vorhaben keine Alternative, kritisieren aber hart die Politik, die es zu dieser Situation hat kommen lassen.

Und sowohl Mager als auch Kaltenbach registrieren die ablehnenden Haltung in der Bevölkerung landauf-landab; Mager erklärte etwa: „Die Stimmung kippt nicht, sie ist bereits gekippt!“

Zwar lassen ihn die aktuellen Beschlüsse der Berliner Ampel zur Migration auf Verbesserungen hoffen ‐ aber nicht kurzfristig und wohl nicht im gewünschten Umfang. Immerhin findet er die Umstellung der Unterstützung von Bargeld- auf Sachleistungen „absolut richtig.“

Überwiegend ablehnende Haltung

Im Saal des Katholischen Gemeindehauses traf er damit den Ton, doch die überwiegend ablehnende Haltung der Mehrheit konnte er gleichwohl kaum drehen.

Da sieht Anrainer Oliver Schlegel den Standort schon jetzt mit anderen Funktionen wie dem Wertstoffhof überlastet, andere Redner halten ein Gewerbegebiet insgesamt für falsch und befürchten ein „Ghetto“. Ein Begriff, den Kaltenbach zurückwies.

Eine Bürgerin wies auf die fehlende Unterstützung aus der Politik hin: „Die Bürger werden allein gelassen“; es fehlten Leute, ob haupt- oder ehrenamtliche, die sich um die aufgenommenen Menschen kümmern.

Eine unterschiedliche Bilanz der früheren, dann aufgelösten GU in Mühlheim zogen Mager und Kaltenbach einerseits und mehrere Diskussionsteilnehmer andererseits. Kaltenbach und Mager sahen sie positiv, wiesen darauf hin, dass etwa eine von ihr ausgehende Kriminalität kaum nachweisbar sei.

In früherer GU hatte es „Ärger ohne Ende“ gegeben

Aus der Bevölkerung kamen andere Stimmen: „Ärger ohne Ende“ habe es dort gegeben, „Streitereien“ mit dem Verwalter, Vermüllung. Ein Mann erklärte, er habe auf die Probleme mehrfach hingewiesen und es sei „nichts passiert“ ‐ und heute werde „alles schön geschwätzt“, für ihn „eine Sauerei.“

„Die Menschenwürde achten, aber auch unsere Interessen“: Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Langeneck bei seiner Stellungnahme. (Foto: Dieter Kleibauer )

Mehrere Rednerinnen und Redner erinnerten sich sogar an ein Rattenproblem; Petra Schlegel war „froh, als die Anlage wieder abgebaut wurde.“

Bekenntnis der kleinen Gemeinden fehlt

Im Saal waren auch mehrere Ratsmitglieder. Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Langeneck betonte, dass es im Gemeinderat bislang keine Einigkeit gebe und die Bereitschaft zur Aufnahme der GU „nicht mehr so groß“ sei wie 2015; er stellte der heutigen Situation die Welt von früher entgegen, in der „noch Recht und Ordnung herrschten“, nicht gegendert wurde, die „Ehe die Stütze der Gesellschaft“ war und „man sagen konnte, was man wollte.“

Reiner Milkau sieht den GU-Plan auch skeptisch, sieht der Anlage aber auch gelassen entgegen; man werde sich mit ihr „arrangieren“. Ihm fehlte allerdings Bekenntnisse der GVV-Bürgermeister aus den kleinen Gemeinden, die sich „weggedreht“ hätten.

Uwe Keller wies abschließend darauf hin, dass das Ratsgremium bislang nicht einig sei und er aus der bisherigen Debatte einen ersten Schluss gezogen habe: Gefordert sei die „Solidarität aller ‐ und da hapert’s!“ Als nächsten Schritt kündigte er an, mit dem Meinungsbild aus der Info-Veranstaltung an den Ratstisch zu gehen.