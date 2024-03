Besser hätte der Einstieg ins Berufsleben gar nicht sein können. Mit Anfang 20 fliegt Mario Caraggiu als Systemadministrator seiner Firma durch die Welt, um Kollegen zu schulen und IT-Systeme zu warten. „Das, was andere nach dem Studium auf eigene Kosten machen, habe ich bezahlt bekommen“, sagt der Mühlheimer. Die Begegnungen mit anderen Menschen haben letztlich auch dazu geführt, dass sich der 31-Jährige politisch engagiert und jetzt für die Europawahl am Sonntag, 9. Juni wirbt.

Mailand, Paris, Istanbul, Krakau: Einige der Metropolen, die Caraggiu für den Tuttlinger Maschinenbauer Chiron Group bereist hat, fallen ihm sofort wieder ein. Und die Erlebnisse mit den Mitarbeitern. „Tagsüber haben wir lange an den PCs gesessen und sind abends dann gemeinsam rausgegangen“, erinnert er sich.

Auch mit anderen Nationalitäten schnell ganz nah

In der französischen Hauptstadt habe er die landestypischen „Ess-Mythen abgevespert“ - Froschschenkel und Schnecken. „Ich bin nicht so schreckhaft, was das Essen betrifft. Es lässt sich vielleicht mit Muscheln vergleichen“, sagt Caraggiu, dessen Großvater 1965 aus Italien nach Deutschland kam.

Man legt sich nicht mit der gesamten EU an Mario Caraggiu

Was ihn - neben den kulinarischen Spezialitäten und kulturellen Eigenheiten der Länder - aber am meisten beeindruckt hat, waren die Menschen. „Wir waren gar nicht weit auseinander, sodass man sich schnell in persönlichen Gesprächen verliert. Das hat mein positives Menschenbild nochmals verstärkt“, sagt er.

Nicht den Demokratie-Gegner das Handeln überlassen

So sehr, dass sich der 31-Jährige für den Erhalt der europäischen Gemeinschaft einsetzt und seine Mitbürger bewegen will, zur Wahl am 9. Juni zu gehen.

„Europa ist das coolste Projekt, was es gibt. Und die größte zivilisatorische Errungenschaft, wenn es um den Frieden auf unseren Kontinent geht.“ Deshalb dürfe man nicht den Kräften das Feld überlassen, „die es mit der Demokratie nicht gut meinen“, fordert er.

Das ist Mario Caraggiu Mario Caraggiu wird am 21. Dezember 1991 in Hechingen geboren. Als er neun Jahre ist, zieht die Familie in den Landkreis Tuttlingen – nach Fridingen. Er besucht die Grundschule dort, wechselt danach auf die Realschule Mühlheim. Nach der mittleren Reife beginnt er eine Ausbildung bei der Chiron Group in Tuttlingen als Informatikkaufmann und wird anschließend übernommen. Als Systemadministrator schlüpft er in die Fußstapfen seines Ausbilders und ist weltweit tätig. Heute arbeitet er bei dem IT-Unternehmen milanconsult und ist als Berater in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. In seiner Freizeit programmiert er am PC, spielt Computerspiele oder schaut gerne Serien und ist als Vorstand in der Europa-Union engagiert. Mario Caraggiu ist Vater einer elfjährigen Tochter und lebt mit seiner Freundin in Mühlheim.

Die demokratische Mitte sei mit dem Status quo aktuell vielleicht noch zufrieden, erklärt Caraggiu. Und hat es sich im Leben vielleicht auch gerade bequem eingerichtet. „Aber durch Nichtstun werden wir den Status quo nicht erhalten. Dafür mobilisieren die Ränder zu stark.“ Er selbst hat sich aufgemacht und bringt sich seit einigen Jahren ein. Bei der Europawahl 2019 habe er nicht nur nach einer Partei gesucht, die er wählen konnte, sondern auch etwas, um sich engagieren.

Europa-Union als Name missverständlich

Dies ist unter anderem die Europa-Union. Seit 2023 ist er auch Vorsitzender des Kreisverbands Tuttlingen. Der Name, das gesteht er ein, sei schon missverständlich. „Nicht alles, was Union ist, ist auch CDU oder CSU“, sagt er. In der Europa-Union wären Mitglieder aller demokratischen Parteien vertreten. Ziel sei es, Europa und die Wahlen in das Blickfeld zu rücken.

Letzten Endes, ist Caraggiu überzeugt, überwiegen bei einem geeinten, demokratischen und in Frieden lebenden Europa die Vorteile. „Auch wenn es nicht immer sichtbar ist“, meint er. Die Kritik, die es an der Europäischen Union, dem Parlament und der Kommission gibt, wischt er nicht vom Tisch. „Die EU ist reformbedürftig“, stellt er klar.

Insbesondere das Einheitsprinzip - dass alle Entscheidungen nur gemeinsam unter allen Staaten getroffen werden können - führe zu Problemen. „Wenn viele Parteien einbezogen sind, kommt wenig dabei raus. So kann man manche Sachen nicht regeln“, sagt er und findet, dass die Arbeitsweise der EU „sinnvoller ausgestaltet“ werden muss.

Neben dem Wohlstand für viele Menschen, den der Zusammenschluss der Nationalstaaten bringe, habe die EU doch den Vorteil, ein Problemlöser sein zu können. „Wir können Schwierigkeiten, die einige Staaten haben, bündeln und gemeinsam angehen.“ Als gutes Ergebnis hebt er die einheitliche Notrufnummer hervor. Und Caraggiu ist überzeugt: Wäre die Ukraine schon Teil der EU gewesen, hätte es den Angriff Russlands nicht gegeben. „Man legt sich nicht mit der gesamten EU an“, glaubt er.

Drei Europa-Kandidaten in einem Verein

Vielleicht wird er oder einer der Mitstreiter aus der Europa-Union demnächst noch mehr dazu beitragen können, dass die EU besser wird. Neben ihm, der für die „Partei der Humanisten“ antritt, kandidieren auch Andreas Anton (FDP/Trossingen) und Norbert Anton Schnee (CDU/Denkingen) selbst für das Europaparlament „Damit haben wir mehr Kandidaten als jeder andere Verein“, schmunzelt er.

Sollte er gewählt werden, würde das übrigens auch zu seinem beruflichen Werdegang passen. Nach seinem Realschulabschluss hatte er sich vorgenommen, nur zwei Bewerbungen schreiben zu wollen. Eine war sofort erfolgreich. Mit der Folge, die Menschen in Europa kennenzulernen und ihnen helfen zu können.