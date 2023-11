‐ Daniel Wieser verliert kein schlechtes Wort über Fußball-Bezirksligist VfL Mühlheim. Im Gegenteil: Er verlasse den Verein nach seiner Trainertätigkeit als Freund, sogar als Fan. „Dadurch, dass wir den Negativtrend hatten, war ich in der Pflicht, die Situation in die richtige Richtung zu leiten“, begründet er seine Rücktrittsentscheidung, die der Verein am Mittwoch bekannt gab.

Lob vom Verein für die Entscheidung des Trainers

„Es geht um das Potenzial der Truppe und um den Verein. Das musste ich dann leider für mich so entscheiden“, fügt der 42-Jährige hinzu. „Ich ziehe den Hut vor der Person Daniel Wieser. Er hat immer das Große und Ganze gesehen“, sagt Philipp Wolf, Stellvertretender Abteilungsleiter Fußball und Spieler des VfL. Der 32-Jährige, der bis zur Saison 2022/23 Kapitän war und derzeit noch verletzt ist, habe ein enges Vertrauensverhältnis zum Trainer gehabt.

Der blickt auf fast zweieinhalb Jahre als Trainer beim VfL zurück. „Es war eine wunderschöne Zeit. Ich habe sehr viel gelernt ‐ auch neben dem Fußball, vor allem für den Amateurbereich“, sagt Wieser, der die Weiterentwicklung der vielen jungen Spieler im Aufgebot in den Vordergrund stellte.

Negativlauf führt zu Unzufriedenheit

Der jüngste Negativlauf habe zu Unzufriedenheit bei ihm und beim Team geführt. Die Mannschaft habe mehrmals ein ungewohntes Gesicht gezeigt, sagt Wieser, der der Pressemitteilung des Vereins vollkommen zustimmt. Auf das 2:2 im Vergleich mit dem SV Winzeln folgten die Niederlagen bei der SpVgg Trossingen (2:3), gegen den SV Bubsheim (0:1) und beim BSV 07 Schwenningen (1:3) ‐ unterbrochen durch den Achtelfinaleinzug im Bezirkspokal durch das 2:1 bei der SG Zimmern II/Horgen.

Am Donnerstag, im ersten Spiel nach dem Rücktritt, kam es in der Liga zum Duell mit der SG. Die Trendwende blieb aus ‐ denn das bisherige Schlusslicht siegte beim Tabellenfünften 4:0 (2:0). „Das zeigt, in welchem Tief wir gerade stecken“, sagt Wolf und stellt fest: „Das Gesicht der Mannschaft ist im Moment nicht wiederzuerkennen.“

In der Winterpause soll der neue Trainer feststehen

Er und sein Mitspieler Sören Lurz unterstützen interimsweise den bisherigen spielenden Co-Trainer Lukas-Tobias Kalmbach, der die Mannschaft bis zur Winterpause trainieren wird. Wer im kommenden Jahr das Amt übernehmen wird, ist noch offen. „Der Wunsch wäre es, in der Winterpause eine Lösung zu finden“, sagt Wolf. Der Sportliche Leiter Rolf Niggel und der Abteilungsleiter Fußball Benjamin Leder suchen einen Nachfolger.

Daniel Wiesers Trainerlaufbahn hatte bei seinem Heimatverein VfR Engen begonnen, der 2007 mit dem FC Welschingen-Binningen zum Hegauer FV fusionierte. Aus dem VfR-Nachwuchsbereich wechselte er in den des SC Pfullendorf. Anschließend trainierte Wieser den FC 04 Singen in der Ober- und der Verbandsliga sowie die B- und A-Junioren des HFV. Bis Februar 2021 war er beim Landesligisten VfR Stockach tätig. Mit dem VfL Mühlheim stieg der Coach in seiner ersten Saison, 2021/22, aus der württembergischen Landesliga ab. In der Vorsaison führte er den Club auf den vierten Platz in der Bezirksliga und in das Bezirkspokal-Achtelfinale.