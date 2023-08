Dach der Aussegnungshalle ist saniert

Der Friedhof in der Mühlheimer Altstadt ist aufgrund seiner landschaftlich exponierten Lage und seiner wertvollen historischen Substanz ein Kleinod das immer wieder, auch von Auswärtigen, gerne und oft besucht wird. Dem Gemeinderat war es stets ein zentrales Anliegen die hohe Wertigkeit der Friedhofsanlage zu erhalten. In den vergangenen Jahren bereitete eine gewisse Undichte am Dach der im Jahr 1964 errichteten Aussegnungshalle größere Kopfschmerzen.

Das vom Bauamt des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) erarbeitete Sanierungskonzept sieht vor allem an, den Charakter des Gebäudes zu erhalten. Jetzt ist die Dachabdichtung vollständig erneuert sowie die Attika entsprechend angepasst worden. Die Vergabesumme liegt zusammen bei knapp 64.000 Euro und damit gut 50 Prozent unter der Kostenberechnung. Da die Dachschalung in einem baulich besseren Zustand als erwartet gewesen ist, wird sich die Schlussrechnung vermutlich noch unter der Vergabesumme bewegen, so Bürgermeister Jörg Kaltenbach. Mit der Sanierung des Daches wurden seitens des Gemeinderates die Weichen für den langfristigen Erhalt des Gebäudes gestellt. Dieses ist baulich und insbesondere architektonisch von herausgehobener Qualität.

Auch beim Zugang zum Friedhof, im Bereich der St. Gallus–Kapelle, sollte ursprünglich nur das Geländer ertüchtigt werden, um weiterhin die Sicherheit gewährleisten zu können. Im Rahmen der Vorarbeiten wurde festgestellt, dass der dortige Hang instabil ist. Der Asphalt auf dem Weg war mehrfach gerissen. Auch die alte Stützmauern sowie die Entwässerungsleitung vom Friedhof waren nicht mehr intakt. Jetzt haben unter der Federführung von Verbandsbaumeister Aldo Menean, dem städtischen Bauhof und dem Unternehmen Sigrist (Kolbingen) neue Stützmauern aus Kalkstein angelegt, um den Hang terrassenförmig abzufangen. Randsteine wurden gesetzt und Hülsen für das zukünftige Geländer gesetzt. Der Unterbau des Weges wurde neu eingeschottert und verdichtet.

Abgeschlossen ist auch die Bepflanzung des Hangs unterhalb des Weges zur Friedhofsanlage. Die Firma Häring (Dürbheim) hat diesen mit Kriechmispeln und mehreren Felsenbirnen bepflanzt, um diesen vor Erosion zu sichern. Die errichtete neue zentrale Entsorgungsstation auf dem östlich gelegenen Parkplatz des Friedhofes ist seit geraumer Zeit mit der weiteren Leihstation für Schubkarren ausgestattet und nun damit voll funktionsfähig.