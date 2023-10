1963 machte sich Zimmermeister Leo Milkau in der Garage seines Wohnhauses selbständig. Heute ist „Milkau Holzbau“ der größte Zimmereibetrieb des Landkreises und in der dritten Generation in Familienhand. Bei den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Firma übergab Rainer Milkau offiziell die Leitung des Betriebs an seine Kinder Achim und Diana.

Produktionsfläche mehr als Verzehntfacht

Von anfangs 45 ist die Produktionsfläche auf heute 6100 Quadratmeter gewachsen, und der einstige Einmann-Betrieb hat heute 34 Mitarbeiter. Fünf Auszubildende und ständige Weiterbildungen sichern seine Zukunft. Landrat Stefan Bär, Guido Wolf (MdL) und Maria-Lena Weiß (MdB) waren sich beim Festakt am Vorabend des Tags der Offenen Tür einig, dass alle auf diesen „Vorzeige-Handwerks-Betrieb“ stolz sein dürfen.

Dennoch Zeit für die Familie

Das neue Leitungstrio Diana und Achim Milkau mit Geschäftsführer Markus Schnell begrüßten beim Festakt mehr als 200 Kooperationspartner, Wegbegleiter und Vertreter aus Politik und Wirtschaft. „Rainer hat die Firma großgezogen“, sagte Achim Milkau voller Respekt. Trotz der starken Belastung durch den Betrieb ‐ auch Mutter Anita arbeitet bis heute mit im Büro ‐ hätten sich die Eltern immer Zeit für ihre drei Kinder genommen.

In der dritten Generation

Das Arbeitspensum hat Achim und Diana Milkau nicht abgeschreckt, in den heimischen Betrieb einzutreten. Kinder seien die Grundlage, um den Bestand eines Familienbetriebs zu sichern, sagte Bürgermeister Jörg Kaltenbach. „Aber die Kinder müssen auch dafür geeignet sein. Und außerdem müssen sie das auch noch wollen.“ Das gilt für Familie Milkau offenbar jetzt in der dritten Generation.

Dritten Geschäftsführer ins Boot geholt

Zehn Jahre nach der Firmengründung trat Rainer Milkau in die Zimmerei ein, wurde 1979 Meister und leitete ab 1993 die Firma gemeinsam mit seinem Vater. Als sich der Seniorchef 2001 zurückzog, stand sein Enkel Achim bereits in den Startlöchern: Schon 2005 legte er die Meisterprüfung ab. 2011 machte Rainer Milkau seinen Sohn zum gleichberechtigten Geschäftsführer. Beide holten 2019 mit dem langjährigen Mitarbeiter Zimmermeister Markus Schnell noch einen dritten Geschäftsführer ins Leitungsteam.

Tochter Diana hatte zunächst eine Ausbildung bei der Kreissparkasse absolviert. „Dann rief mich der heimische Betrieb“, sagte sie. Und sie wollte auch raus aus dem Büro auf die Baustelle. Seit 2020 ist sie Zimmerer-Meisterin. Kein klassischer Titel für eine Frau ‐ doch sie trägt ihn mit großer Selbstverständlichkeit.

Langer Arbeitstag durch Hagel-Unwetter

Geschäftsführer Markus Schnell dankte besonders den einsatzbereiten Mitarbeitern: „Gerade wieder war es beim Hagel-Unwetter vor 25 Tagen für Euch selbstverständlich, nicht in den Feierabend zu gehen sondern bis in die Nacht hinein zu helfen. Ihr seid Klasse!“

1 von 10

Als Beweis ihres Könnens errichteten die Zimmerleute beim Festakt ‐ und beim Tag der Offenen Tür ‐ einen „Schwebenden Dachstuhl“. Die Konstruktion hält nur durch geschicktes Zusammenfügen ohne Nägel und Schrauben. Frei an einem einzigen Punkt hängend, wurde sie am Ende gedreht und trägt dabei 14 Zimmerer. Die boten darauf einen „Zimmerer-Klatsch“ dar, der an bayerische Schuhplattler erinnert. Auch ein launiger Richtspruch durfte nicht fehlen.

Roboter arbeiten mit

An der Fotowand war die Firmengeschichte zu verfolgen: Vom Umzug 1966 aus der Garage in der Tiefentalstraße in eine neue Werkstatt am heutigen Standort „Am Lippach“. Dort wurde stetig erweitert: Produktionshallen, Lager, die Fahrzeughalle ‐ und dieses Jahr die Büros.

Der Bau der Abbundhalle 1979 war ein Meilenstein: Erstmals konnten die Dachbalken nun „im Trockenen“ für die Baustelle vorbereitet werden. Ab 1998 wurde die Abbundanlage CNC-gesteuert, seit 2020 übernehmen dort Roboter einen Teil der Arbeit. Seit 1994 wird die Firma durch eine eigene Hackschnitzelanlage beheizt.

1995 das erste Haus errichtet

Längst geht das Portfolio über das Errichten von Dächern hinaus. Der Betrieb bietet heute Sanierungen, Innenausbau, die Gestaltung von Fassaden, Terrassen und Carports an. 1995 errichtete die Firma das erste Haus in Holzbauweise.

Das riesige Besucherinteresse am Tag der Offenen Tür überwältigte die ganze Familie. Überall galt es Schlange zu stehen: für Informationen zur Dämmung, für die Vorführung der Roboter-Abbundanlage und die Besichtigung der neuen Büroräume. Es gab Kranfahrten, einen „Nagel-Wettbewerb“ und für die Kinder Schminken, Basteln mit Holz und einen „Zimmerer-Klatsch“-Wettbewerb. Beide teilnehmenden Kindergärten erhielten je ein großes Spiel-Holzhaus.

Der Seniorchef arbeitet weiter mit

Am Sonntagnachmittag übergab Rainer Milkau den Stab offiziell an seine beiden Kinder. Dabei hat er schon seine gerade eben reduzierte Arbeitszeit wieder aufgestockt: um bei der schnellen Beseitigung der massiven Hagelschäden zu helfen.