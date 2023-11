Schon gut vorangeschritten sind die Erschließungsarbeiten im Mühlheimer Neubaugebiet „Mühlenösch-Erweiterung“. Parallel dazu hat der Gemeinderat nun die Verkaufspreise für die Grundstücke festgelegt und sich zu den Vergabekriterien geäußert. Die Vergabefrist soll Ende Januar beginnen.

Seit Ende September wird an der Erschließung gearbeitet. Bislang lag der Schwerpunkt vor allem auf dem neuen Kreisverkehr gegenüber des Edeka-Marktes. Er wurde bereits asphaltiert. In einem Jahr soll alles so weit fertig sein, dass die Grundstückseigentümer mit dem Bauen beginnen können.

84 Bauplätze auf sieben Hektar

Doch bevor es so weit ist, gilt es, die Grundstücke auf dem rund 7,1 Hektar großen Baufeld zu verkaufen. 84 Wohnbauplätze, davon 76 Bauplätze für Einfamilienhäuser sowie acht für Geschosswohnungsbau, gibt es. 44 der Einfamilienhausplätze vergibt die Stadt. Nun wurde vom Gemeinderat einstimmig der Preis festgelegt.

Dem Beschluss zufolge wird das Gebiet in drei Baufelder eingeteilt. Der Verkaufspreis für die Mehrfamilienhäuser (Baufeld eins) liegt bei 320 Euro pro Quadratmeter.

Für das Baufeld zwei mit Einfamilienhäusern südlich des Finkenwegs werden 210 Euro pro Quadratmeter aufgerufen und für das Baufeld drei, also die Einfamilienhäuser nördlich des Finkenweges, 240 Euro pro Quadratmeter.

Bürgermeister: Plätze „nicht verramschen“

Man wisse, dass das nicht billig sei, sagte Bürgermeister Jörg Kaltenbach. Doch es sei eine „hochwertige Lage an einem attraktiven Standort“ und da dürfe man auch „in schwierigen Zeiten selbstbewusst an den Markt gehen“. Schließlich wolle man Boden, der nicht vermehrbar sei, „nicht verramschen“.

Dann kann jeder anfangen, seine Unterlagen zusammenzusuchen. Jörg Kaltenbach

Diese Meinung teilten auch die Gemeinderäte. Rainer Langeneck fand die Preise „in Ordnung und marktgerecht“. Schließlich müsse man auch die Investition von 7,7 Millionen Euro bedenken.

Und Simone Langeneck meinte, man müsse auch an die Folgekosten wie weitere Kindergarten- und Schulplätze denken.

Ein Teil der Bauplätze wird zurückgehalten

Die Baufrist für die Einfamilienhäuser wurde auf drei Jahre festgelegt. Allerdings beginne sie nicht wie üblich mit dem Kaufvertragsdatum zu laufen, sondern mit Ende der Erschließungsarbeiten, so Kaltenbach. So hätten die Bauherren in Summe länger Zeit.

Einig war man sich im Gremium auch, dass man einen Teil der Bauplätze - im Raum stand die Summe von zehn Plätzen - für eine zweite Verkaufstranche zurückhalten wolle. Die genau Anzahl wurde aber ebenso wenig beschlossen wie die Vergabekriterien.

Vergabekriterien müssen diskriminierungsfrei sein

Bei deren Ausarbeitung habe man sich „viel Mühe gemacht“, so Kaltenbach. Zum einen wolle man den Leuten, „die hier bauen wollen“, gerecht werden und fair sein, zum anderen wolle man jahrelange juristische Hängepartien und damit Stillstand vermeiden. Daher müssten die Vergabekriterien absolut rechtlich wasserdicht, heißt diskriminierungsfrei, sein.

Damit Kinderlose nicht chancenlos sind

Ein großer Diskussionspunkt in den bisherigen Beratungen sei die Frage gewesen, ob bei der aktuellen Richtlinie Interessenten mit Kinder nicht zu sehr bevorteilt werden. Angedacht ist daher ein sogenanntes Reißverschlussverfahren, bei dem jeder vierte Bauplatz an Kinderlose geht. Darüber hinaus werden die Punkte Wohnort, Arbeitsort und soziales Engagement bewertet.

Voraussichtlich Ende Januar soll die Bewerbungsfrist, die zwischen sechs und acht Wochen betragen wird, gestartet. Und zwar über ein Online-Portal. „Man kann sich aber auch analog bewerben“, sagt Kaltenbach.

Derzeit liegen der Verwaltung 150 Interessenten vor. Diese würden auch alle nochmals angeschrieben und auf das Bewerbungsverfahren hingewiesen. Nach der Dezembersitzung stehe dann auch fest, welche Grundstücke zurückgehalten würden, ebenso werde das Punktesystem veröffentlicht.

„Dann kann jeder anfangen, seine Unterlagen zusammenzusuchen.“ Sei es der Nachweis für Vereinsmitgliedschaften, Wohn- oder Arbeitsort und vor allem einen Finanzierungsnachweis von der Bank über 500.000 Euro. „Wer den nicht bringt, dem kann ich nicht empfehlen, ein Haus zu bauen“, so Kaltenbach abschließend.