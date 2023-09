Ausstellung „Kunst im Chor“ endet mit Autorenlesung

Mit einer Finissage endet am Sonntag, 1. Oktober, um 16 Uhr die Ausstellung „Kunst im Chor“ in der Kirchenruine Maria Hilf auf dem Welschenberg in Mühlheim. Als Teil des Projekts „Philosophische Anthropologie an der oberen Donau“ gibt es eine Autorenlesung von Stefan Geiger aus dem Buch „Anthropologie: 12 Spaziergänge durch den Garten des Philosophen an der Oberen Donau“. Im Anschluss können die Teilnehmer der Veranstaltung bei einem Glas Sekt ins Gespräch kommen. Der Philosoph, der mit seiner Kunstform „Violonisto“ Philosophie und Theologie in Bild, Text und Design nach dem Ideal des Guten, Wahren und Schönen für ein breites Publikum bieten möchte, signiert Bilder oder Bücher, die erworben werden können.

Die Finissage findet bei jeder Witterung statt, außer bei amtlicher Unwetterwarnung. Besucher sollten möglichst zu Fuß oder mit dem Rad auf den Welschenberg kommen. Autofahrer brauchen eine Genehmigung der Städte Mühlheim oder Fridingen.