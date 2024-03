Eine Person treibt sich nachts auf Grundstücken und Terrassen in Mühlheim herum. Das zeigen laut Polizei und Bürgermeister Jörg Kaltenbach Aufnahmen von Überwachungskameras mehrerer Häuser im Griesweg und im Emil-Nolde-Weg. Nun sind die Bürger aufgerufen, besonders aufmerksam zu sein.

Der Unbekannte hat Handschuhe an

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, zwischen 1 und 3.30 Uhr, soll ein Mann mehrere Anwesen ausgekundschaftet haben. „Er hat wohl geschaut, ob Türen offen sind und der irgendwo rein kommt“, beschreibt Jörg-Dieter Kluge, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, das Gesehene.

Dabei sei er aber nicht brachial oder aktiv vorgegangen, es habe eher den Eindruck gemacht, als wolle er schauen, wo eine Tür offen ist. „Das ist eine komische Geschichte“, sagt der Polizeisprecher.

Auffällig seien seine weißen Handschuhe gewesen, so Kluge. Auch Bürgermeister Jörg Kaltenbach hat Aufnahmen gesehen. Der Unbekannte sei entspannt unterwegs gewesen, habe sich nicht hektisch verhalten.

Das ist wahrscheinlich jemand, der das profimäßig macht. Bürgermeister Jörg Kaltenbach

Dass sich ein Unbekannter des Nachts in Mühlheim herumtreibt, habe schnell die Runde gemacht. Kaltenbach habe daher direkt am späten Mittwochvormittag den Kontakt zum Polizeiposten in Mühlheim aufgenommen. „Wir nehmen das ernst. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist wichtig“, erklärt er. Laut Zeugenaussagen handle es sich auch definitiv um eine Einzelperson, so sein Kenntnisstand.

Auch in Stetten waren Unbekannte unterwegs

Ganz neu ist die Situation im Städtchen an der Donau nicht. „In Stetten haben wir das auch schon mal gehabt“, erinnert sich Kaltenbach. Damals war eine ganze Gruppe unterwegs. Gefasst worden sei diese nicht, es sei aber auch zu keinen Einbrüchen gekommen.

Auch in der Nacht zum Mittwoch kam es zu keinen Straftaten, wie die Polizei mitteilt. „In der Nacht auf Donnerstag war nichts, es ist extra eine Zivilstreife unterwegs gewesen“, berichtet Kaltenbach. „Wir haben zusammen mit der Polizei entschlossen reagiert. Das mögen solche Leute nicht“, sagt er. Denn wenn die Leute achtsamer seien und Unruhe im Ort herrsche, sei die Wahrscheinlichkeit größer, gefasst zu werden, erklärt Kaltenbach.

Das gibt es zu tun, wenn man Verdächtiges beobachtet

Wer Verdächtiges beobachtet, beispielsweise eine fremde Person sieht, die umherschleicht, Fahrzeuge oder Häuser fotografiert oder langsam und mehrmals durch eine Straße fährt, sollte sich an die Polizei wenden.

„Die 110 rufen, sofort. Und nicht selber tätig werden“, empfiehlt Polizeisprecher Kluge. Denn man wisse nicht, um was für eine Person es sich handle, und ob diese gewaltbereit sei. Tagsüber könne aber auch der Polizeiposten in Mühlheim (07463/99610) kontaktiert werden, so Kaltenbach.