Eine ausgelaufene Flüssigkeit hat am Montagmorgen einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften, dem technischen Hilfswerk und der Polizei bei einem Metallbetrieb in der Kolbinger Straße verursacht. Kurz vor 06.30 Uhr bemerkte ein 21-jähriger Mitarbeiter in der Nähe einer Metall-Elektropolieranlage etwa 10 Liter einer Flüssigkeit, die in seinen Atemwegen eine leichte Reizung auslöste, wie die Polizei berichtet.

Der Mann verließ den Bereich und informierte den zuständigen Abteilungsleiter. Dieser verständigte daraufhin die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Bei der ausgelaufenen Flüssigkeit handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um ein ätzendes Gemisch mit Bestandteilen aus Schwefelsäure, Methansulfonsäure und Phosphorsäure zur Behandlung von Metalloberflächen handeln. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes lief das Gemisch aus einem Leck an der Maschine aus.

Ein Rettungswagen lieferte den Mitarbeiter zur Untersuchung und eventuellen Behandlung in die Tuttlinger Klinik. Nach bisherigen Ermittlungen wurde er durch das Einatmen der Dämpfe leicht verletzt.

Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zusammen mit einem Gefahrguttrupp sowie dem THW mit mehreren Fahrzeugen und ungefähr 50 Einsatzkräften bei dem Gefahrgutunfall und zur Entfernung der ausgelaufenen Flüssigkeit eingesetzt. Auch ein Mitarbeiter des zuständigen Gewerbeaufsichtsamtes war vor Ort.