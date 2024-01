Die Züge stehen bereit für die große Geburtstagsfeier. Denn: Der Modelleisenbahnclub Stetten/Donau feiert am 6. und 7. Januar sein 25-jähriges Jubiläum im Rahmen der Modellbahntage - und das gleich an zwei Ausstellungsorten, denn die Veranstaltung findet aufgrund des Jubiläums nicht nur im Gemeindezentrum in Stetten statt, sondern auch im wenige Meter entfernten Bürgerhaus.

30 Aussteller aus mehreren Ländern sind eingeladen

Sowohl im Gemeindezentrum als auch im Bürgerhaus können die Besucher zwei Tage lang im Rahmen der 22. Modellbahntage unter dem Motto „Erlebniswelt Modellbahn“ detailreiche Anlagen mit Zügen, Bahnhöfen und Landschaften bestaunen. Rund 30 Aussteller aus mehreren Ländern hat der Club aus Stetten dafür eingeladen, der auch selbst mit der ein oder anderen Anlage vertreten ist.

Der Vorsitzende des Modelleisenbahnclubs, Thomas Buschle, hebt die Anlage vom MEC Idstein/Taunus hervor, die das Mittelrheintal zeigen wird - mit „vorbildgerechten Zügen“, so Buschle. Aber auch Privatpersonen wie der in der Modelleisenbahnszene bekannte Karl Sinn aus Murrhardt ist bei den Modellbahntagen mit seiner „Waldheimat“ und präsentiert Szenen einer winterlichen Landschaft in der Steiermark „Wir bieten bei unserer Veranstaltung eine große Abwechslung an und wollen das auch so beibehalten“, erklärt Buschle.

Das ist geplant

Neben einer kostenlosen Jubiläumsschrift bieten die Modellbahntage auch Vorführungen wie das Altern von Modellbahnfahrzeugen und den Gebäudemodellbahn an. Genauso gibt es einen Modellbahnflohmarkt, eine Tombola mit rund tausend Preisen sowie eine Spiel- und Bastelecke für Kinder. Die Modellbahntage stehen aber auch symbolisch für viele Freundschaften zwischen den Gastvereinen, Privatpersonen und dem Modelleisenbahnclub Stetten/Donau. „Es kommen etwa 55 Personen zu uns als Aussteller. Die bauen ihre Anlagen schon am Vortag auf. Wir spendieren ihnen die Übernachtungen und die Speisen. Wir pflegen auch nach den Veranstaltungen ein sehr gutes Verhältnis“, sagt Buschle mit Blick auf die Gastfreundschaft.

Idee zur Interessengemeinschaft entsteht 1999

Und gerade die Gastfreundschaft weiß der Verein zu schätzen - und das aus gutem Grund: Als im November 1999 vier Stettener Modelleisenbahnliebhaber selbst als Gäste bei den „Eisenbahnfreunden Schelklingen“ bei einer dortigen Ausstellung mitwirkten, entwickelte sich die Idee, eine Interessengemeinschaft zu gründen - der Modelleisenbahnclub Stetten/Donau.

„Wir haben damals auf der Ausstellung viel Lob und Anerkennung erhalten. Ebenso sind wir in Kontakt zu anderen Modellbahnvereinen gekommen. Wir haben damals spontan weitere Einladungen zu verschiedenen Ausstellungen bekommen“, erinnert sich Buschle.

Durch die Kontakte und die Rückmeldungen reifte der Entschluss, eine Interessengemeinschaft zu gründen. „Damit konnten wir auch nach außen hin auftreten. Der Name war schnell gefunden und schafft die Verbindung zu unserer Heimat“, erklärt der Vorsitzende. Das Gründungsdatum legten sie auf den 21. November 1999 fest. Eine Eintragung ins Vereinsregister sei zunächst nicht geplant gewesen.

Der Nachwuchs fehlt

Derzeit seien es rund 30 aktive Mitglieder, von denen die meisten Zuhause eine Modellbahnanlage besitzen, mehrere davon sind für die Ausstellungen geeignet. Hinzu kommen mehrere passive Mitglieder, die den Verein unterstützen. Zahlreiche Ausflüge mit der Bahn zu unterschiedlichen Zielen im In- und Ausland gehören zum Vereinsleben, genauso der Besuch von Ausstellungen anderer Vereine und von Modellbau-Messen.

„Wir können als Verein auf ein aktives und erfolgreiches Vereinsleben zurückblicken und auf eine schöne Zeit. Wir haben damals mit wenig Potenzial angefangen aber uns gut entwickelt. Was uns fehlt ist der Nachwuchs. Aktuell haben wir nur einen aktiven Jugendlichen“, gibt Buschle zu bedenken, der auch in den kommenden Jahren die Vereinsaktivitäten und die Präsenz bei anderen Ausstellungen beibehalten möchte.

Im November 2000 feiern Modellbahntage ihre Premiere

Und wie kam es zu den Modellbahntagen? Bei regelmäßigen Treffen entwickelte sich die Idee, eine eigene Modellbahnausstellung auf die Beine zu stellen. Letztlich nutzte deshalb die Interessengemeinschaft im April 2000 die Gelegenheit bei einer Tagung, andere Vereine für eine eigene Ausstellung in Stetten zu begeistern. Dadurch entstanden die ersten Stettener Modellbahntage, die Anfang November ihre Premiere im Gemeindezentrum feierte.

Wir haben die Veranstaltung über die Jahre ausgebaut. Thomas Buschle

In den folgenden Jahren etablierten sich die Modellbahntage und fanden ihren festen Termin am Dreikönigs-Wochenende. „Wir haben die Veranstaltung über die Jahre ausgebaut. Wir konnten selbst nicht viel ausstellen und waren deshalb auf andere Vereine und Privatpersonen angewiesen. Mittlerweile sind wir in Ausstellerkreisen und bei Besuchern sehr bekannt. Da wir größtenteils Gastaussteller bei uns haben gibt es bei uns jedes Jahr andere Modellbahnen zu bestaunen. Dadurch sind die Modellbahntage sowohl für eingefleischten Modellbahn-Fans als auch für Familien mit Kindern sehr interessant. Der Zuspruch von den Besuchern war und ist immer sehr groß“, sagt Buschle, der rund 2000 Besucher am Dreikönigs-Wochenende erwartet.