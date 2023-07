Dennis Schilling hat die Firma seines Vaters Udo übernommen. Aus Schilling Drehteile wird Schilling CNC–Technik GmbH. Dass er in der dritten Generation den Betrieb weiterführen würde, war nicht immer klar. Das ist einem besonderen Umstand zu verdanken.

Großvater baut Firma im eigenen Keller auf

In einem Regal stehen eine Eierwaage, eine Briefwaage und eine Apothekerwaage. Auch einige Gewichte sind dort zu erspähen. Produkte, die bei Schilling Drehteile einst hergestellt worden sind.

Begonnen hat die Firmengeschichte bereits unter dem Großvater von Dennis Schilling, 1964. „Im Keller hatte er erste Drehbänke stehen“, sagt seine Schwester Jessica Schilling. Unter anderem Nummerierwerke seien damals produziert worden.

Brüder übernehmen und splitten Produktpalette auf

Als es an die erste Übernahme ging, erklärte sich neben Udo Schilling auch sein Bruder Erik dazu bereit, die Firma weiterzuführen. Zunächst gemeinsam. Später splitteten die Brüder die Produktpalette auf.

„Erik gründete SMT Schilling und übernahm die gröberen Sachen wie Drahtbiegemaschinen und Bolzenschneider, Udo die filigraneren Produkte wie die Waagen“, schildert Jessica Schilling.

Rot/Grün–Schwäche ebnet den Berufsweg

27 Jahre später übergibt nun Udo Schilling die Firma an seinen Sohn Dennis. Dass dieser das Geschäft übernehmen würde, war nicht immer klar.

„Mein früherer Berufswunsch war Pilot“, sagt Dennis Schilling und schmunzelt. „Aber ich habe eine Rot/Grün–Schwäche, damit hat sich das dann erledigt“, erklärt er und lacht.

Auf die Ausbildung zum Industriemechaniker folgt der Meister

Nach der Schule begann er mit 16 Jahren eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Paul Leibinger GmbH & Co. KG. „Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil man mit ihr das Komplettpaket hat, sowohl was elektronische und pneumatische Sachen angeht, aber auch Zerspanung“, sagt Dennis Schilling. Dort fing er mit Nummerierwerken an, so wie einst sein Großvater.

Mit Spielzeug gelernt, was ein Übersetzungsverhältnis ist

Dass er in der Metallbranche gut aufgehoben sein wird, da war sich auch seine Schwester Jessica sicher. „Er war früher K’Nex–Meister“, sagt sie. K’Nex war ein Konstruktionsspielzeugsystem, mit dem man unter anderem Achterbahnen konstruieren konnte.

„Dadurch habe ich früh gelernt, was ein Übersetzungsverhältnis ist und wie große und kleine Zahnräder ineinandergreifen müssen“, sagt Dennis Schilling.

Automatisierungsprozesse sollen auch im eigenen Betrieb kommen

Zwei Jahre arbeitete er dann in seinem Ausbildungsbetrieb, kümmerte sich unter anderem um Serienproduktionen. „Das Ziel war, dass die Maschine über Nacht allein läuft.“ Diese Automatisierungsprozesse will er auch im Familienbetrieb etablieren.

Seit Anfang 2017 ist er dort tätig, begann im selben Jahr seinen Meister, den er Mitte 2018 abschloss. Als Industriemeister übernahm er dann zunächst den Posten des Produktions– und Fertigungsleiters bei Schilling Drehteile.

„Peu à peu habe ich dann die ersten Dinge umstrukturiert und mit aufgebaut“, berichtet der 29–Jährige.

Auf größere Investition folgt Krisenzeit

Ende 2019 investierten Schillings in eine größere Maschine. Kurz darauf beginnt mit der Corona–Pandemie eine Krisenzeit. Doch die Ausgaben für die Maschine lohnen sich.

Das war eine clevere Investition. Dennis Schilling

Denn: „Dadurch, dass wir dann so gut aufgestellt waren, konnten wir uns gut positionieren. Ich wusste, dass es danach weiter gehen muss.“

Dennis Schilling hat den Betrieb zum 1. Juli übernommen. Aus Schilling Drehteile wird Schilling CNC-Technik GmbH. Vor der Pandemie hat der Betrieb in eine Maschine investiert. Sie trägt den Namen Godzilla, weil sie sich, wenn sie läuft, anhört, wie das Monster aus gleichnamigem Film. (Foto: Linda Seiss )

Dennis Schilling stellt Betrieb breiter auf

Es war nicht die erste Krise, der sich die Firma stellen musste. „2007 konnte sich mein Vater kaum vor Aufträgen retten, hat angebaut und eine neue Maschine angeschafft. Dann kam die Wirtschaftskrise“, sagt Jessica Schilling. Erfahrungen, die nun auch Dennis Schilling helfen.

Er stellt seinen Betrieb breiter auf, setzt auf Kunden aus verschiedenen Branchen: Medizintechnik, Maschinenbau, Agrartechnik.

Wegen EU-MDR produziert Betrieb nur für Amerika

Wegen der aufwendigen Zertifizierungsverfahren der europäischen Medizinprodukteverordnung (EU–MDR) habe sich Schilling zudem früh die Frage gestellt: „lohnt sich das überhaupt für einen kleinen Betrieb?“. Die Frage hat er für sich mit „Nein“ beantwortet.

Zwar stellt Schilling CNC–Technik GmbH auch medizinische Produkte her, unter anderem Schraubendreher–Adapter für orthopädische Operationen, aber diese werden auf dem amerikanischen Markt verkauft.

Einstige Verkaufsschlager raus, neue Produkte rein

Vorbei ist auch die Zeit der Waagen. Im weiteren Sinne zählt dazu auch der sogenannte Getreideprober, mit dem bereits direkt am Feld berechnet werden kann, wie viel Getreide beispielsweise in einen Schiffscontainer passt. „Den haben wir jetzt rausgenommen, weil er sehr aufwendig zu produzieren ist und es die Stückzahlen nicht mehr hergeben“, erklärt Dennis Schilling.

Neu aufgenommen hat er dafür die Produktion von Teilen für Verdampfer. Er kann aber auch flexibel reagieren, wenn beispielsweise ein Kunde kurzfristig ein Getriebe für die Lichtmaschine einer Motoryacht braucht. Mittels eines Projektors wird das benötigte Teil dann abfotografiert, „und dann versuche ich, das anzupassen“, sagt Schilling. Aber auch für E–Bike–Motoren oder Lastwagen produziert Schilling Getriebeteile.

Fräsmaschine und Langdrehmaschine sollen kommen

Für die Zukunft hat er einige Pläne. Unter anderem will er das Thema Frästechnik verstärken. Ein Modell aus dem Jahr 1998 steht noch in der Firma.

Der Plan ist, mit einer kleinen Fräsmaschine anzufangen und einfache Teile anzunehmen. Dennis Schilling

Zudem will der 29–Jährige eine Langdrehmaschine anschaffen. „Das möchte ich in den nächsten zwei Jahren anpacken.“ Der Bedarf dafür sei bereits angemeldet, „wir könnten direkt einsteigen, brauchen aber auch noch das Personal dazu.“

Schillings Vision: Er will einmal 35 Mitarbeiter beschäftigen

Und das sucht Schilling derzeit — egal ob gelernt oder ungelernt. „Ich muss die Leute ohnehin einlernen, egal, ob sie eine Ausbildung haben oder nicht“, sagt er. Denn in seinem Betrieb muss jeder alles können, ob Maschine einrichten, programmieren oder Werkzeuge aussuchen und einbauen, zählt er einige Aufgaben auf.

Momentan arbeiten neun Personen für die Schilling CNC–Technik GmbH. Seine Vision: 35 Mitarbeiter zu beschäftigen, in entsprechenden Abteilungen wie Einkauf, Vertrieb und Produktion.