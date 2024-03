Der neugegründete Verein Nuntius Pacis hat rund um den Mühlheimer Ortsteil Stetten mitten in der Natur in den kommenden Monaten und Jahren viel vor. Eine Kapelle, ein Kreuzweg-Garten in Form eines Weges mit sieben Stationen des christlichen Glaubens sowie ein Wegekonzept mit Ruhebänken und Aussichtsplätzen sollen an verschiedenen Standorten entstehen. Die Umsetzung des Projekts kostet rund 425.000 Euro. Deshalb sammelt der Verein derzeit Spenden.

Das Projekt ist für Stettens Ortsvorsteher und den Vereinsvorsitzenden Emil Buschle eine Herzensangelegenheit. „Ich möchte etwas Bedeutendes für die Gemeinde schaffen. Dabei geht es nicht nur um den christlichen Glauben, sondern auch um Orte der Besinnung, Entspannung und der Gastlichkeit in unserer Region. Unser Projekt ist für alle Generationen gedacht - egal welcher Religion sie angehören“, sagte Buschle und stellte ausdrücklich klar, dass er mit dem Projekt kein eigenes Denkmal schaffen möchte, sondern vielmehr der Gesellschaft neue Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bieten sowie den Glauben und die Attraktivität in der Region stärken möchte.

Ein Ort der Besinnung unweit des Friedhofens

Stolz präsentierte er zusammen mit seinen Vereinskolleginnen, Anja Weber, Melanie Rudischhauser sowie Larissa Roth, bei einer Ortsbegehung die Orte, an denen das Projekt entstehen soll.

Melanie Rudischhauser, Emil Buschle, Anja Weber sowie Larissa Roth (von links) vom Verein Nuntius Pacis wollen auf dieser Ebene nahe des Stettener Friedhofs einen Aussichtspunkt und Ruheplatz für Besucher schaffen, der Teil eines Wegekonzepts werden soll. (Foto: Simon Schneider )

Unweit vom Stettener Friedhof entfernt plant Nuntius Pacis auf einer bereits vorhandenen Ebene mit einer Aussicht von Nendingen bis zu Maria Hilf und dem „Glitzernden Kreuz“ ein Ort der Besinnung.

„Wir wollen diesen Standort pflastern und überdachen. Außerdem sollen dort zwei Himmelsliegen hinkommen, auf denen man zur Ruhe finden kann“, so Buschle. Die vorhandenen Treppenstufen bis zu dieser Ebene sollen freigelegt und mit einem Geländer versehen werden.

Zahl sieben spielt eine besondere Rolle

Vom ersten Ruheplätzchen soll der Weg entweder in Form einer Treppe oder Serpentinen weiter bergauf bis zum Stationenweg führen, der als Kreuzweg-Garten angelegt werden und bei dem die Zahl sieben und der Karfreitag eine bedeutende Rolle spielen sollen.

„Die Sieben hat eine tiefe Bedeutung im christlichen Glauben. Sie steht in der Kirche für sieben Tugenden, sieben Todsünden, sieben Werke der Barmherzigkeit und sieben Sakramente, aber vor allem auch für die letzten sieben Worte von Jesu am Kreuz“, betonte Emil Buschle.

So soll die Auferstehungskapelle nach der Fertigstellung am Kraftsteinweg bei Stetten nach der Fertigstellung aussehen. (Foto: Screenshot Simon Schneider )

Unweit dieses Gartens stellte er den Ort vor, an dem die künftige Kapelle stehen wird. Der Standort liegt rund 400 Meter nördlich vom Friedhof direkt am Kraftsteinweg in einem Hang und bietet schon jetzt einen Ausblick in die Landschaft rund um Stetten bis nach Nendingen.

Die Kapelle selbst stelle den Blickfang des Projekts dar und werde an der Verbindungsstraße zu Kraftstein aus dem Hang hinausragen.

Kapelle bekommt verglastes Kreuz an der Frontseite

Das Symbol und die Botschaft dieser Kapelle sollen die Auferstehung Jesu symbolisieren. „Durch ein verglastes Kreuz an der Frontseite der Kapelle blicken die Besucher auf den Auferstandenen und in die weite Landschaft Richtung Nendingen“, beschrieb Buschle das Vorhaben.

Von der Kapelle aus sieht man bei guter Sicht sogar den Witthoh. Emil Buschle

Geschaffen werde die Figur des Auferstandenen vom Künstler Alfons Bauernfeind aus Bayern. „Die Planung und Umsetzung dieses Vorhabens ermöglichte uns die Zusammenarbeit mit der erfahrenen Architektin Bianca Möst“, ergänzte Buschle. Die Auferstehungskapelle soll barrierefrei zugängig sein. Auf der anderen Seite des Weges will der Verein zwei Behindertenparkplätze schaffen.

Zahl der Mitglieder hat sich verdreifacht

Der Verein Nuntius Pacis wurde kurz vor Weihnachten gegründet und hatte rund 30 Mitglieder. „Die Resonanz für das Projekt war von Anfang an überwältigend. Wir haben die Mitgliederzahl innerhalb weniger Monate verdreifacht.“

An diesen Standort an der Verbindungsstraße von Stetten zum Kraftstein soll die Auferstehungskapelle errichtet werden. (Foto: Simon Schneider )

Das seien überwiegend jüngere Mitglieder. Eine davon ist Larissa Roth, die Marketing-Aufgaben übernimmt. „Ich bin gerne mit meiner Hündin in der Natur. Das neue Wegekonzept finde ich eine super Idee, die ich gerne ehrenamtlich aktiv unterstütze. Das Projekt wertet bestimmte Standorte auf und macht damit noch deutlicher auf unsere schöne Landschaft und die Ausblicke aufmerksam, die dadurch hervorgehoben werden“, findet die 33-Jährige.

Nuntius Pacis will das Projekt mit den verschiedenen Vorhaben an den Standorten rund um Stetten als Bestandteil des Kreispilgerwegs „Vom Schenkenberg zum Dreifaltigkeitsberg unter dem Motto „Pilgern - Staunen - Schauen - Besinnen - Beten und Vertrauen“ einbinden. „Von der Kapelle aus sieht man bei guter Sicht sogar den Witthoh - also die gegenüberliegende Seite des Kreispilgerwegs. Das Wegekonzept soll außerdem ein verbindendes Element zwischen Tal und dem Heuberg darstellen“, so der Vereinsvorsitzende und betonte: „Auch die Gastlichkeit soll Eingang in das Projekt finden. Schließlich liegen an der Strecke wunderbare Gasthöfe und Hotels.“

Kosten liegen bei knapp halber Million Euro

Für die Umsetzung dieses Projekts muss der Verein viel Geld in die Hand nehmen - rund 450.000 Euro. „Wir sammeln dafür Spenden und hoffen auf Unterstützung aus der Bevölkerung und den Unternehmen. Aber auch mit Zuschüssen von staatlicher und kirchlicher Seite sollen die Maßnahmen finanziert werden. Die Hälfte der Summe haben wir bereits gesammelt“, verriet Buschle.

In der Schublade verschwinden so wie manch andere Projekte soll diese Umsetzung allerdings nicht - und auch zeitlich nicht lange aufgeschoben werden. Im Gegenteil: Der Verein will die Umsetzung zeitnah angehen. Im Herbst will Nuntius Pacis bereits loslegen. Erste Materialien wie Steine sind bereits angeliefert.

