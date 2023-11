Soviel Hochwasser ist selten: In Mühlheims Ortsteil Stetten haben sich die Donau und der Kesselbach ausgebreitet, die Straße nach Mühlheim ist überflutet. Zum Teil ragen nur noch Verkehrsschilder aus dem Wasser.

Auch in anderen Orten entlang der Donau wie in Immendingen und Geisingen war viel Wasser zu sehen. Laut Landesamt Gewässer kommt so ein Hochwasser etwa alle fünf Jahre vor.