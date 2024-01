Bachraiber starten Fasnet mit dem Ausschellen

Die Stettener Fasnet steht. Mit dem Ausschellen hat der „harte Kern“ der Bachraiber traditionell „uff dr Leiter“ das diesjährige Motto „Gallier“ bekannt gemacht und die ersten Eintrittskarten für den großen Ball am Freitag, 9. Februar, verkauft (Foto: Wilfried Waibel).

Am Fasnetfreitag wird im närrisch dekorierten Gemeindezentrum von den unbeugsamen Bachraibern nach Eindringlingen gesucht. Eintrittskarten für den Höhepunkt der Bachraiber-Fasnet können im Neukauf in der Vorstadt, in der Bäckerei Buschle und im Gasthaus „Lamm“ in Stetten zum Preis von zwölf Euro gekauft werden. Am Fasnetfreitag selbst gibt es im Gemeindezentrum keine Abendkasse. Für das Ausschellen in Stetten hat es, wie in den Jahren zuvor, ein zünftiges Frühstück in der Rathaus-Bar gegeben. Das Ausschellen ist mittlerweile eine über 30 Jahre alte Tradition und im Gallierdorf bei Jung und Alt beliebt.