Beeindruckend, detailreich und vielseitig: Es sind längst nicht nur die Modelleisenbahnen gewesen, die bei den Modellbahntagen am vergangenen Wochenende Jung und Alt ins Staunen gebracht haben.

Auch die unterschiedlichsten und mit Liebe bis ins kleinste Detail hergestellten Landschaften, durch die die kleinen Züge gefahren sind, haben die Veranstaltung vom Modelleisenbahnclub Stetten/Donau zu etwas Besonderem gemacht.

Große Bandbreite zum Jubiläum

Der Verein hat dank seiner Gastaussteller abermals die gesamte Bandbreite an Modellbahnen und Landschaften in seiner Ausstellung präsentieren können. Zum 25-jährigen Jubiläum stellte der Club nicht nur im Gemeindezentrum aus, sondern auch im Bürgerhaus. Von traumhaften Winterlandschaften, durch die die Züge fuhren, bis hin zu einem bis ins kleinste Detail hergestellte Bauernhaus in Miniatur sahen die Besucher, mit welcher Leidenschaft und Millimeterarbeit die Aussteller bei ihren Modellen ans Werk gingen.

Die vielseitigen Modellbahntage stellten sich auch in diesem Jahr wieder als Besuchermagnet für Modellbahn-Fans und Familien heraus. Die Parkplätze und Seitenstraßen in Stetten rund um das Gemeindezentrum waren komplett mit geparkten Autos belegt.

Der Vorsitzende des Modelleisenbahnclubs Thomas Buschle registrierte an beiden Tagen insgesamt rund 1800 Besucher aus der Region und weit darüber hinaus und zeigte sich nach der Veranstaltung mehr als zufrieden. Er bezeichnete die 22. Auflage der Modellbahntage als „vollen Erfolg“.