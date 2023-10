MTC Trossingen auf Wochenendausfahrt im Schwarzwald

Auch in diesem Jahr macht sich der MTC Trossingen wieder auf den Weg zur Wochenendausfahrt. Jedes Jahr versucht der Verein, eine Ausfahrt über ein Oktoberwochenende zu organisieren. In diesem Jahr ging es erneut vom 6. bis 8. Oktober in den Schwarzwald nach Bad Peterstal-Griesbach in das Selbstversorgerhaus „Palmspring“.

Zu unterschiedlichen Zeiten machten sich die Mitglieder am Freitagnachmittag auf den Weg in die Unterkunft. Da man wie in den vergangenen Jahren wieder in einem Selbstversorgerhaus untergebracht war, musste das Abendessen sowie das Frühstück von den Mitgliedern selbst zubereitet werden. Das war aber auch in diesem Jahr wieder kein Problem, da jederzeit genügend Helfer bereit waren, sich einzubringen. An den Abenden im Selbstversorgerhaus vertrieb man sich mit netten Gesprächen, Karten- und Gesellschaftsspielen sowie mit Duellen im Tischtennis den Abend.

Von Tourenwart Wolfgang Lienhard wurde für das Wochenende ein Programm ausgearbeitet. Am Samstagmorgen machten sich die Mitglieder auf dem Weg zum 35 Kilometer entfernten Mummelsee. Gemeinsam wanderte man zum Mummelseeblick. Hier teilten sich anschließend die Mitglieder in zwei Gruppen auf. Während sich die einen wieder auf den Weg nach unten machten, um bei schönstem Wetter am Mummelsee zu verweilen, machte sich der zweite Teil der Gruppe auf den Weg zur zehn Kilometer langen Rundwanderung über die Hornisgrinde.

Am Sonntag ging es, nachdem das Haus wieder an die Hausbesitzer übergeben wurde, weiter nach Oberharmersbach in den Adventure Minigolfpark. Nachdem alle 18 Stationen des Minigolfs bespielt wurden, genossen die Mitglieder bei strahlendem Sonnenschein im Vorgarten der Minigolf-Anlage den Nachmittag. Gegen 15 Uhr machten sich alle wieder auf den Weg nach Hause. In Trossingen angekommen traf man sich zum gemütlichen Ausklang in der Germania. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass die Wochenendausfahrt, wie in den letzten Jahren, wieder eine gelungene Veranstaltung war.