Mountainbiker testen Trails rund um Baiersbronn

Drei wunderschöne Tage mit dem Mountainbike rund um Baiersbronn hat eine kleine Gruppe des DAV Tuttlingen erlebt. Die Gegend im Nordschwarzwald gilt als Paradies für Mountainbiker: Fürs Singletrail–Vergnügen gibt es dort ein eigenes Wegenetz.

Mit Gepäck für drei Tage im Rucksack ging es am ersten Tag über Klosterreichenbach und Schönmünzach zum Mummelsee. Nach einem erfrischenden Badestopp strampelten die Biker hinauf auf die Hornisgrinde. Ziel war das Hotel Schwarzperle in Brandmatt — dort gab es am Abend eine traumhafte Aussicht.

Am zweiten Tag ging es auf dem Alpirsbacher Schwarzwaldtrail teils anspruchsvoll hinunter bis Sasbachwalden. Durch die Weinberg mussten dann bei 30 Grad rund 1000 Höhenmeter hinauf zur Darmstätter Hütte bewältigt werden. Ein wunderschöner Trail führte von dort zur nächsten Unterkunft in Obertal. Im danebenliegenden Naturbad klang der Tag aus.

Der letzte Tag war nochmal gespickt mit knackigen Anstiegen und tollen Trails. Da die Wege immer wieder in der Nähe des Naturbades vorbeiführten, legten die Mountainbiker immer wieder einen kurzen Badestopp ein.

Fazit: Eine super Tour mit klasse Trails und glücklichen Bikern. Weitere Infos unter www.dav–tuttlingen.de.