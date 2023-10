Motorradclub Tuttlingen Herbstausfahrt

An der diesjährigen Herbstausfahrt nahmen sehr viele Teilnehmer daran teil. Dieter Heim und Frank Sekler hatten eine schöne Tour zusammengestellt. Das Wetter spielte auch mit. So ging die Tour durch den Schwarzwald. In Wolfach war bereits für uns zum Mittagessen reserviert. Nach der Stärkung ging es Richtung Bad Peterstal über den Kniebis, Loßburg zum Wasserschloß in Glatt. Auch dort war für uns reserviert um uns bei Kaffee, Kuchen oder Eis zu stärken. Danach ging es wieder in Richtung Heimat durch das herbstliche Neckartal. Bei Allen herrschte die Meinung, das war eine schöne Ausfahrt.

