Modellflugverein feiert Jahresabschluss

Der Modellflugverein (MFV) Tuttlingen-Nendingen e.V. lud seine Mitglieder und deren Partner in das Gasthaus „Zum freien Stein“ nach Buchheim ein. Die zahlreich erschienen Gäste wurden von Vorstand Tobias Moser begrüßt und über den Ablauf des Abends informiert. Zuerst wurde unser ehemaliger und langjähriger Vorstand Fred Hagen zum Ehrenmitglied ernannt. Tobias Moser dankte ihm für seinen über Jahrzehnte gehenden Einsatz in verschiedenen Ämtern für den Verein. Sein Engagement war unermüdlich und stets zum Wohle des Vereins. Als Dank erhielt Fred Hagen eine hölzerne Tafel mit Gravur, auf der ein Hubschrauber montiert ist, außerdem eine Urkunde und eine Flasche Wein. Im Anschluss daran fand die Siegerehrung der diesjährigen Vereinsmeisterschaft statt. Sieger, wie bereits im Vorjahr, war Martin Wycisk, gefolgt von Tobias Moser und Fabian Woerner. Für langjährige Mitgliedschaft im Verein wurden danach Ernst Sigmund und Ralph Heisler (50 Jahre), Jörg Aschenbrenner und Thomas Martin (40), Jürgen Ulrich (25) und Tobias Ott (10) geehrt. Nach erfolgter Stärkung durch das Essen gab Schriftführer Martin Wycisk einen Rückblick auf das Vereinsgeschehen und die Ereignisse des zurückliegenden Jahres. Eine Bildershow zu den Geschehnissen rund um den Vereinsbetrieb, vom Ausflug bis zur vergessenen Vespertasche, zeigte Johannes Rupp. Wie der Modellflug vor rund 50 Jahren betrieben wurde, konnte man im von Hans-Jürgen Moser gezeigten Super-8 Film sehen. Der Film hatte trotz seines Alters noch eine gute Qualität und sorgte für Erheiterung über das gezeigte. Den Abschluss des Abends versüßte ein Schätzspiel. Die Anzahl der in einem Glas befindlichen Schokolädchen sollte geschätzt werden. Die Schätzungen waren so treffsicher, dass sich vier Gewinner die Süßigkeiten teilen mussten. Alle waren sich einig, dass es ein gelungener Jahresabschluss war.

