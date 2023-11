Mitgliederversammlung Verband der Verwaltungsbeamten

Beeindruckt zeigten sich die Mitglieder vom Besuch der KLS Martin WORLD in Tuttlingen. Das Schulungs- und Ausstellungszentrum der KLS Martin GROUP mit weltweit über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich der Medizintechnik wurde für seine hochwertige Architektur mit dem renommierten Hugo-Häring-Preis ausgezeichnet. Auf 1500 Quadratmetern bietet die KLS Martin WORLD Raum für neue Ideen und Innovationen. Zudem bietet es die Grundlage für die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter und der Kunden auf höchstem Niveau.

Bei der anschließenden Versammlung im hochmodernen Hörsaal überwog die Zuversicht auch in diesen schwierigen Zeiten: „Unser Verband genießt eine hohe Reputation, hat kerngesunde Finanzen und stetig steigende Mitgliederzahlen. Landesweit sind wir mittlerweile deutlich über 8500 Mitglieder. Eine Zahl, von der wir vor zehn Jahren nur träumen konnten. Die Vorstandschaft und die Geschäftsführung unseres Verbandes verdienen unsere volle Unterstützung. Wir haben einen schlagkräftigen Vorstand. Wir werden diesen in den kommenden Jahren in Zeiten sehr knapper öffentlicher Kassen auch in besonderer Weise brauchen“, so Kaltenbach in seinen Ausführungen.

Verbandsgeschäftsführer Tilman Schmidt überzeugte mit einem engagierten Parforceritt durch die große Bandbreite an berufspolitischen Themen. Hierzu gehörten unter anderem die Änderung des Kommunalwahlrechts, der Nachwuchsmangel an Studierenden an den Hochschulen in Kehl und Ludwigsburg, der Bearbeitungsstau bei Beihilfeanträgen sowie die anstehenden Tarifverhandlungen.

Stolz und dankbar ist der Verband auf seine treuen Mitglieder, die schon jahrzehntelang dem Verband angehören. Unter großem Beifall der Kolleginnen und Kollegen wurde Karl-Heinz Müller für 50 Jahre Treue zum Verband geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Kreisvorsitzender Jörg Kaltenbach ausgezeichnet. Die weiteren Ehrungen mussten auf Grund von Krankheit oder Urlaub leider in Abwesenheit durchgeführt werden.