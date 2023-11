Die Mitgliederversammlung des Tuttlinger Ortsseniorenrates fand auch dieses Jahr wieder in der SC 04 Lounge statt. Nach Grußworten des Vertreters der Stadt Tuttlingen Klaus Jansen ‐ Fachbereichsleiter der Fachbereiche Familie, Integration und Soziales ‐ und des Vorsitzenden des Kreisseniorenrates Anton Stier gab der Vorsitzende des Tuttlinger Ortsseniorenrates Roland Henke seinen Jahresbericht 2022/2023. Dabei erinnerte er an die vielen Veranstaltungen und Reisen. Ausflüge an den Rheinfall, nach Konstanz zum Weihnachtsmarkt, nach Trossingen ins Auberle Haus, eine Stadtrundfahrt in Tuttlingen, zur Bodenseewasserversorgung in Sipplingen, Besuch der Landesgartenschau in Mannheim und zuletzt der Besuch des Zeppelin Museums in Friedrichshafen. Ein ganz besonderes Highlight war die dreitägige Fahrt nach Bex. Nicht nur Reisen standen auf dem Programm, auch eine Klausurtagung zur Erstellung eines Leitbildes und die Einführung der Projekte „Wunschgroßeltern“ und „Seniorenfreundlicher Service“. Start dieser beiden Projekte ist auf Frühjahr 2024 geplant.

Nach den Regularien wie Kassenbericht, Kassenprüfungsbericht und Entlastung fanden die Neuwahlen statt. Henke konnte berichten, dass sich der gesamte Vorstand wieder zur Wahl stellt. So wurde gewählt: 1. Vorsitzender Roland Henke, 2.Vorsitzende Gisela Geschke, Kassiererin Elke Kaufmann, Schriftführerin Ramona Storz. Beisitzer Herta Henninger, Karin Thust, Renate Krause, Karl-Heinz Selg, Rainer Häusler und Jürgen Klaiber. Kassenprüfer Renate Chwedczuk und Maria Schaz.

An die harmonisch verlaufene Mitgliederversammlung schloss sich ein Vortrag „Sicherheit im Straßenverkehr für Senioren“ durch Holger Jauch von der Kreisverkehrswacht an. In seinem sehr anschaulichen Vortrag betonte er, wie wichtig es sei, als Verkehrsteilnehmer zu Fuß oder auf dem Fahrrad gut gesehen und erkannt zu werden und stellte dazu geeignete Maßnahmen vor.