Mitglieder- und Generalversammlung der „Sängerlust Aixheim“

In der Mitgliederversammlung erklärte Schriftführer Reinhold Moser noch einmal anhand von Folien auf dem Tageslichtprojektor die neuen Vorgaben vom Schwäbischen Chorverband die ein Chor erfüllen muss um weiterhin förderfähig und als Chor zu gelten. Viele dieser Forderungen waren bei der Sängerlust Aixheim nicht mehr erfüllt. Sängerwerbung wurde auch in einer Ideensammlung vom Chorverband angesprochen, aber auch hier wurde dann schnell klar, dass das nicht mehr zu leisten war. Bei der Abstimmung über den Fortbestand oder die Auflösung des Vereines war dieses Mal dann auch die Mehrheit der Anwesenden Mitglieder dann doch für die Auflösung des Vereines.

Mit dem Lied „Frisch gesungen“ am Klavier begleitet durch Dirigent Wilfrid Striker begann dann die Generalversammlung.

Die ausführlichen Berichte vom Schriftführer und Kassier erweckten manche Erinnerung an die Ereignisse im vergangenen Jahr.

Im Bericht der Kassenprüfer wurde eine einwandfreie und saubere Kassenführung bestätigt

Der Bericht des 1. Vorstandes begann mit dem Dank an den Dirigenten, der doch immer noch zu unseren monatlichen Singstunden kommt und mit uns singt. Auch einen großen Dank galt der Gemeinde- und Ortschaftsverwaltung für die Überlassung des Bürgersaales für unsere Proben und Versammlungen. Am Ende seines Berichtes gab er das Wort an den Vertreter der Gemeindeverwaltung Paul Gruler und bat Ihn, die Entlastung der Vorstandschaft vorzunehmen!

Auch Herr Gruler lobte noch einmal die guten und genauen Ausführungen in den Berichten und bedankte sich auch im Namen der Ortschafts- und Gemeindeverwaltung sowie von Herrn Bürgermeister Fahrländer bei der Vorstandschaft und allen Sängern für die geleistete Arbeit im vergangenen Vereinsjahr. Er sagte auch, dass die Weitergabe der Volkslieder, die Freude am Gesang und die weitere Teilnahme am öffentlichen Leben eine Bereicherung für die ganze Gemeinde wäre.

Die Entlastung der Vorstandschaft wurde einstimmig per Akklamation bestätigt.

Zur Wahl standen Schriftführer R. Moser, die Beisitzer G. Dreher und W. Mattes, Kassenprüfer Armin Pfriender und der Vertreter der passiven Mitglieder Paul Grathwohl, die alle einstimmig bestätigt wurden.

Zum Schluss bedankte sich der Vorstand noch für das große Engagement bei den geehrten und ebenso bei dem Vertreter der Gemeindeverwaltung und allen Anwesenden, Mitgliedern und Ehrenmitgliedern.