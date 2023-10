Mit Mobbing nicht allein lassen

Die Sensibilisierung für das Problem des Mobbings und zu wissen, dass man nicht allein damit fertig werden muss, waren die wichtigsten Ziele des Antimobbing-Trainings. Dieses hat Sozialarbeiterin Carmen Haischer an zwei Terminen im September und im Oktober mit den neuen Fünftklässlern des Gymnasiums Gosheim-Wehingen absolviert.

Das Training basiert auf einem Konzept der Techniker-Krankenkassen, das sich laut Haischer in den vergangenen drei Jahren bewährt hat, seitdem Haischer dieses Training durchführt. Es geht ihr hierbei um die Prävention von Mobbing und werde unabhängig von einem Anlass durchgeführt, damit es gar nicht erst so weit komme. Dafür lernten die Schülerinnen und Schüler, Mobbing von einfachem geärgert werden zu unterscheiden, sich selbst und andere zu schützen und wie Eltern und Lehrer helfen könnten. Dabei hätten die Schülerinnen und Schüler auch die Chance genutzt, über eigene Erfahrungen zu berichten. Meist hätten sie dabei über ihre Grundschulzeit gesprochen.

Dieses Training wird in den Augen von Haischer immer wichtiger. Die Fälle nähmen nicht nur zu, auch die Gewalt zwischen Schülern werde extremer und breite sich aus. Und auch die Digitalisierung fordere in Form von Cybermobbing hohen Tribut. Hierbei seien die anderen Schularten zwar stärker betroffen als das Gymnasium, doch auch Gymnasien seien keine heile Welt mehr und bräuchten dieses Training daher. Schließlich soll es am besten gar nicht erst zu Mobbingfällen kommen.