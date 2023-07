Mit der Cowboy–Kantate durch die Prärie

Am Sonntag, 23. Juli, nahmen die Chor–Kinder das Publikum mit der Cowboy–Kantate, in der passend mit Kakteen, Cowboy–Hüten und Lasso dekorierten Gemeindehalle, mit in die Prärie.

Nach der Begrüßung durch Tobias Bacher, Zweiter Vorsitzender des Gesangvereins, kamen als erstes die jüngsten Sängerinnen und Sänger auf die Bühne. Unter der Leitung von Ellen Marquardt galoppierten sie musikalisch mit dem Lied „Wenn Indianer reiten“ durch die Prärie. Auf ihrem Ritt begegneten sie zwei kleinen Wölfen, sahen einen Kuckuck auf einem Baum und einen Hai im Fluss vorbei schwimmen. Von diesen Begegnungen erzählten die folgenden Lieder. Mit dem „Lagerfeuerlied“ neigte sich der Tag dem Ende und sie dachten an all die schönen Momente, die sie zusammen erlebt hatten.

Alle Lieder wurden von den Vorchor–Kindern selbst anmoderiert und beim letzten Lied, welches von Hanna Marquardt dirigiert wurde, sang das junge Mädchen Ida ein Solo. Nun kam Maria Münch, die Leiterin der Kinderchor–AG auf die Bühne. Sie war zurecht ganz begeistert von den Vorchor–Kindern und lobte sie sehr. Die Kinder der Kinderchor–AG waren als Cowboys verkleidet und ließen das Publikum an den Abenteuern ihres Cowboy–Freundes Billy teilhaben.

Mit der Cowboy–Kantate von Rudolf Kühn sangen sie von wilden Büffeln, welche über die Prärie jagen und Pferden die über Gras und Dornen galoppieren. Aber auch vom Pferdedieb Bobby mit seinem schnellen Schimmel und vom Klang der Gitarre am Lagerfeuer. Das anspruchsvolle Lied „Steppe am Morgen“ durften die Viertklässler zusammen mit dem Jugendchor unter der Leitung von Rieke Efinger einstudieren und vortragen, was sie mit Bravour machten.

Es war auch ein Anreiz für die Viertklässler, nach den Sommerferien in den Jugendchor zu wechseln. Zusammen mit Cowboy–Freund Billy verließen sie nun die Prärie und sangen gemeinsam das letzte Lied „Wenn die Cowboys reiten“.

Die jungen Sängerinnen und Sänger wurden von zwei Jungs aus der vierten Klasse an Cajons sowie Daniel Payer am Keyboard begleitet und durch die Technik von Dirk Woll zu einem klangstarken Konzert perfektioniert. Am Ende der Abenteuerreise bedankte sich Tobias Bacher bei allen Anwesenden und lud sie ein, im Foyer oder auch draußen bei Kaffee und Kuchen noch ein bisschen zu verweilen. Dies wurde an diesem schönen Sommertag gerne angenommen.