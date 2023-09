Mit dem Schäferwagen auf Deutschland–Tour

Beim Senioren–Treff im Sportheim Seitingen–Oberflacht berichtete Harald Schmid von seiner Deutschland–Tour.

„Ich bin dann mal weg“, sagte sich Harald Schmid, als er 2018 mit dem Schäferwagen und vorgespanntem Traktor auf seine Deutschlandtour ging. In Wurmlingen startete er die Tour und fuhr an der Schweizer Grenze und des Rheins entlang und weiter bis in den Norden Deutschlands. Die Vorarbeiten dauerten einige Jahre vor Beginn dieser Reise, die er schon lange vor hatte und diesen Wunsch im Ruhestand verwirklichte.

Diese Tour machte er in zwei Etappen und zwar im Jahr 2018 und 2019. Er legte insgesamt 3500 Kilometer zurück, eine sehr beachtliche Strecke.

Sein Plan war, die Bundesrepublik so gut wie möglich in den Grenzregionen abzufahren. Das Navi wollte er absichtlich nicht benutzen. Er kam lieber mit den Menschen vor Ort ins Gespräch und konnte so auch alte, interessante Geschichten erfahren.

Von seinen Erlebnissen auf dem Schützenfest, in einer Kaffeerösterei an der Nordsee oder von der Heidelandschaft mit den vielen Gänsen und den Kranichen im Moor, die Lüneburger Heide und den endlosen Weiten erzählte und schwärmte er.

Seine Reise ging bis hinauf an die dänische Grenze, die er kurz auch mal überquerte. Weiter ging es im zweiten Teil seiner Reise an die Ostsee bis Kiel, weiter nach Lübeck, Mecklenburg–Vorpommern, Dresden und über Nürnberg zurück nach Hause.

Ein großes Dankeschön für die interessanten Lichtbilder und die lustigen Anekdoten ging von der Seniorengemeinschaft an Harald Schmid. Die Gäste erlebten einen sehr unterhaltsamen Nachmittag und freuen sich auf einen weiteren Termin, bei dem Harald Schmid seinen Schäferwagen zur Besichtigung mitbringt und weitere Lichtbilder zeigt.