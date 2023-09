Mit dem Harmonika–Club nach Trossingen

Am Montag, 29. August 2023 starteten zwölf Kinder zusammen mit Kim und Conny um 13.24 Uhr mit dem Bus in Richtung Trossingen. Dort erwartete uns schon Ralf, leider mit dem Regenschirm, den wir dann auch brauchten auf unserem Marsch in Richtung Klavierhaus Hermann.

Dort angekommen wurden wir bereits von Vanessa und Steffen erwartet. Für die „kleinen Klavierbauer“ ging es dann direkt in die Werkstatt. Hier konnten wir ein Klavier sehen, das zur Reparatur war. Interessant wurde es, als Steffen uns gekonnt das Klavier erklärte. Er baute für uns sogar Tasten aus, zeigte uns die Saiten, den Resonanzboden und wie die Hammerköpfe auf die Saiten schlugen und so ein Ton entstand. Und genau so einen Hammerkopf durfte dann jeder auf einen Hammerstiel leimen.

Wie viel kostet ein Klavier… wie viele Tasten hat es….wo wird es gebaut…wie lange geht es bis ein Klavier fertig gebaut ist…wie wird es verpackt, wenn es ins Klavierhaus transportiert wird…wie schwer ist ein Klavier und wie schwer ein Flügel…Tja, das wissen die „kleinen Klavierbauer“ nun alles.

Dann durften wir noch zuhören, dass ein Klavier auch mit Kopfhörer gespielt werden kann und ganz zum Schluss konnten wir noch einen außergewöhnlichen Steinway–Flügel bewundern. Auf einem Fernseher konnte man sehen, wie berühmte Pianisten oder auch Tom und Jerry Klavier spielten und am Flügel bewegten sich genau die gleichen Tasten, das war sehr beeindruckend.

Jeder bekam noch die „Klavierbauer–Medaille“, einen Stift und durfte natürlich auch den selbst verleimten Hammer–Kopf mitnehmen. Einen tosenden Applaus gab es dann für Vanessa und Steffen für den tollen Nachmittag im Klavierhaus.

Weiter ging es dann aber ins Rathaus Trossingen. Dort haben wir uns mit Muffins und einem Getränk gestärkt und durften dann zusammen mit Ralf ganz hoch auf den Turm des Rathauses. Von hier aus hatten wir einen tollen Ausblick über die Musikstadt Trossingen.

Zum Abschied und als Erinnerung bekam jeder noch eine Mini–Mundharmonika und dann hieß es auch schon wieder los geht’s zum Bus nach Oberflacht.

Ruck zuck verging der Nachmittag und mit vielen musikalischen Infos kamen alle wieder wohl behalten Heim.

Ein herzliches Dankeschön geht hier an Vanessa und Steffen vom Klavierhaus Hermann, sowie Kim, Melanie, Ralf und Conny vom Harmonika–Club.