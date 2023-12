Mit Dampfmaschinen unterwegs

Zwei Wochenenden nacheinander haben Mitglieder des Albvereins ihre Dampfmaschinen präsentiert. Zunächst beteiligten sich die Esslinger an der Veranstaltung „3. Tuttlinger Hobbytage - Modellbahn und mehr“ im IKG Tuttlingen, am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der Esslinger Stand fand dabei großen Anklang.

Allerdings wurde am Samstag um die Mittagszeit wegen der strengen Tuttlinger Sicherheitsvorschriften der Betrieb der „echten“ Dampfmaschinen untersagt. Teelichter und Esbit-Tabletten sind „offenes Feuer“ und das ist verboten. Also konnten die Zuschauer für die weitere Veranstaltungsdauer nur noch ruhende oder mit Druckluft betriebene „Dampf“-Maschinen sehen. Viele von ihnen äußerten Bedauern darüber.

Ganz anders dann am Wochenende darauf im Gewerbemuseum in Spaichingen: Hier durften, obwohl das Museum in einem historischen Gebäude untergebracht ist, in Absprache mit der Feuerwehr die Dampfmaschinen nach Herzenslust dampfen und zischen.

So fand die Veranstaltung bei gutem Besuch ein lebhaftes und begeistertes Interesse. Die Aussteller erklärten dabei gerne und ausführlich die Funktionsweise der alten Spielzeuge. So mancher Besucher wurde dabei an die eigene Jugendzeit erinnert.

Vorstand Werner Fuß und sein Team freuten sich, dass eine Vorführung der Maschinen doch möglich sein kann.