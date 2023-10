Was für ein schöner Konzertabend! Unter dem Motto: „Mir im Süden“ haben die (Wo)Menvoices mit ihrer Dirigentin, Gergana Hristova, drei weitere Chöre eingeladen, denen es auf ihre Art gelang, die Zuhörer auf eine wunderbare Reise mitzunehmen. Der Kinder-Projektchor der (Wo)Menvoices, der Gesangverein „Harmonie“ Bubsheim, der Projektchor Fridingen und der Tuttlinger Chor „Cantutti“. Die Tanzeinlagen der Latein-Formationstanz-Gruppe des SV Spaichingen rundeten das Showpaket perfekt ab.

Der muntere Auftritt des Nachwuchses der (Wo)Menvoices zu Beginn des Konzertes versprach beste Unterhaltung. Dirigentin Gergana Hristova, hatte mit Ihren Schützlingen vier flotte Kinderlieder vorbereitet, die von den Kindern sichtlich mit großem Spaß interpretiert wurden und beim Publikum begeisterten Applaus auslösten.

Die (Wo)Menvoices sangen als erstes dem Titel „Auf das, was da noch kommt“. Mit den beiden von Gergana Hristova arrangierten Titeln „Tears in Heaven“ und „Another Love“ begleitet von Ilyana Hristova am Klavier und Thomas Villing am Schlagzeug, zeigte der Chor sein können.

Gleich danach fusionieren die (Wo)Menvoices und der Gesangverein Harmonie Bubsheim, um mit „Butterfly“ abzuheben, über „Sieben Brücken“ zu gehen und „99 Luftballons“ steigen zu lassen. Oliver Simmendinger führte die Bubsheimer mit „Country Roads“ und „Sailing“ in die Welt der Meere. Beide Chöre zusammen nahmen das Konzert-Motto zum Anlass um dem Süden zu fröhnen.

Danach wagte der Fridinger Projektchor, klavierbegleitet von Edgar Blaas, einen Blick „Hinter den Horizont“ und sangen gefühlvoll „Shallow“, bevor er die Melodie aus „Gabriellas Song“ zum Besten gab. Mit „Auf uns“ rundete der Fridinger Projektchor seinen Auftritt ab, um „Cantutti“ mit Ihrer Dirigentin bzw. Pianistin Uli Groß Platz zu machen. Diesem Chor gelang ein Auftritt, der das Publikum mitriss: Grönemeyers „Der Weg“ wurde mit solistischen Einlagen stilsicher begangen. Solistin R. Wagner verlieh ihrer Stimme in „When you believe in Miracles“ ein gefühlvolles „Timbre“. Grandios gar der Auftritt von A. Villing-Vogt in „Stand up“. Zum Schluss gab der Chor das Lied „Those were the days“ zum besten.

Der Schluss war den (Wo)Menvoices vorbehalten: „We will rock you“ war die letzte musikalische Aufforderung, bevor es „Atemlos“ dem Ende entgegen ging.

Martin Patyk und Petra Beck führten durch das fantastische Programm.