Ministrantengottesdienst in Mahlstetten

Die Kirchengemeinde St. Konrad stellte im Erntedankgottesdienst die Ministranten in den Mittelpunkt und dankte ihnen und ihren Familien für ihren Dienst am Altar.

Pater Ankit konnte mit Tim Leibinger einen neuen Ministranten aufnehmen. Für fünfjährigen Ministrantendienst ehrte er Lukas Sauter und Jakob Specker. Thomas Gentner und Ellen Specker (fehlt auf dem Foto) wurden nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch verabschiedet, ebenso Tim Schlecht, der für zehn Jahre geehrt und verabschiedet wurde.

Besonders würdigte Pater Ankit den überdurchschnittlichen Einsatz von Sabrina Steyerer, die nach 21 Jahren ihren Dienst als aktive Ministrantin beendet, jedoch weiterhin die Kinderkirche leitet sowie neue Ministranten in ihren Dienst einlernen wird. Nach einem feierlichen Gottesdienst, in dem die Ministranten verschiedene liturgische Texte vortrugen und der von Theresia Zepf an der Orgel musikalisch umrahmt wurde, gab es beim anschließenden Stehempfang im Pfarrheim Gelegenheit zur Begegnung für die ganze Gemeinde.