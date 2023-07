Ministranten aufgenommen, geehrt und verabschiedet

Im Gottesdienst am Sonntag, 16. Juli, freuten sich drei neue Ministrantinnen, in den Kreis der Ministrantengruppe in Kolbingen aufgenommen zu werden. Paulina Weiß, Leni Mattes und Lisa Maurer wurden offiziell von Pfarrer Joseph Mujuni bei den Minis begrüßt.

Weiter war erfreulich, dass er noch drei Ehrungen für fünfjährigen treuen und zuverlässigen Dienst durchführen konnte: Simon Amann, Mattis Schafheitle und Mara Zisterer sind starke Stützen bei den Minis, auf die immer Verlass ist. Leider haben auch einige Ministranten ihren aktiven Dienst beendet, was Pfarrer Joseph Mujuni bedauerte. Lena Amann, Florian Amann, Sophie Merk, Michelle Querfurth und Patrice Querfurth wurden dankend für ihren Dienst verabschiedet. Luca Schad als Oberministrant verlässt die Gruppe nach neun fleißigen Jahren leider ebenfalls.

Allen aufgenommenen, geehrten und verabschiedeten Ministranten überreichte die Oberministrantin Leonie Amann von der Kirchengemeinde zusammen mit Pfarrer Joseph Mujuni entweder ein Buchgeschenk oder einen Gutschein.

Die Ministranten in Kolbingen sind eine tolle Gruppe.