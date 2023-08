Mini–Olympiade beim TV Fridingen

Die Abteilung Leichtathletik des TV Fridingen hat eine Mini–Olympiade für die Kinder des Ferienprogramms veranstaltet. 26 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren folgten der Einladung, lernten verschiedene leichtathletische Disziplinen kennen und durften sie auch ausüben. An jeder Station konnten die einzelnen Teams Punkte in Form von Murmeln sammeln. So ging es über Reifenwurf, Werfen mit unterschiedlichen Wurfgegenständen, Sprint, Staffel, Hochweitsprung, Weitsprung bis hin zum Stabhochsprung. Den Abschluss bildete eine Hindernisstaffel. Voller Eifer und Freude stürzten sich alle Kinder auf die einzelnen Disziplinen. Da dieses Jahr das Wetter zum ersten Mal nicht mitgespielt hatte, fand die Olympiade in der Halle statt. Dies tat dem Spaß aber keinen Abbruch. Jedes Kind gehörte einem Land an und sammelte Punkte für das jeweilige Land. Da immer mehrere Kinder Punkte für das jeweilige Land sammelten, war es natürlich spannend, welche Nation die meisten Punkte erworben hatte. Bei der Siegerehrung, wurde das Geheimnis gelüftet, welches die Siegernation in diesem Jahr war. Hierzu liefen die Kinder als Nation mit Flagge ein, erhielten jeweils eine Urkunde, einen Preis und ein Getränk.

