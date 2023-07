Mini–Musical macht viel Freude

Einen wunderschönen Schulabschluss haben die Talheimer Grundschulkinder für ihre Eltern und Großeltern einstudiert. Wie im Vorjahr auch, hat sich das Lehrerkollegium ein kleines Musical ausgedacht, bei dem die Schüler, ganz besonders die Viertklässler, mit großem Eifer dabei waren.

„Wir sind die Besten“, so lautete der Titel des Musicals. Emely, Ollo, Anton, Julius und Leo, die vier Grundschüler, die ab September eine weiterführende Schule besuchen werden, waren die Hauptakteure des Mini–Musicals.

In Gestalt einer Eule, die als Moderator auftrat, wollten der Adler, der Bär, der Maulwurf und die Fledermaus, jeder für sich, der Beste sein. Mit glockenklarer Stimme sang Elisa „Ei wei wei, was für eine Prahlerei“. Um den Streit zu lösen, gab die Eule den Tieren die Aufgabe, in verschiedenen Winkeln des Waldes einen Schatz zu finden. Rasch erkannten sie, dass nur über den Zusammenhalt das Ziel zu erreichen sei. Nach und nach förderten sie die goldenen Buchstaben „A“, „T“, „E“ und „M“ zutage. „ATEM“, das konnte nicht die Lösung sein. Unter Mithilfe durch das Publikum entstand zu guter Letzt das Wort „TEAM“. Jeder Einzelne zählt und jeder Einzelne ist mit seinen speziellen Fähigkeiten wichtig, das war die Botschaft aus diesem Musikstück.

Schulleiterin Marianne Bernhard hielt für die scheidenden Viertklässler einen kleinen Rückblick. Klein und ein wenig schüchtern seien sie in die erste Klasse gekommen, so sagte die Rektorin. Sie lobte die Leistungen der fünf Schüler, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass sie die Corona–Schließung in vollem Umfang miterlebt hätten. Bernhard betonte die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, als Schulträger und drückte ihre Freude über das renovierte Treppenhaus aus. Sie lobte den Einsatz der Bauhof–Mitarbeiter, der Reinigungskraft, des Elternbeirates, den Betreuungskräften und natürlich auch den Lehrerinnen.

Die Anwesenden erfuhren, dass Fanny Mas als Akkordeonlehrerin die Nachfolge von Friedemann Gisinger angetreten hat und sie verabschiedete Anja Hirt, die dem Förderunterricht an der Talheimer Grundschule ein Gesicht gegeben habe.