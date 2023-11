MGV Frittlingen lässt es wieder krachen!

Während andernorts Gesangvereine aufgelöst werden, feiert der Männergesangverein Frittlingen große Erfolge. So war das jüngste Konzert des Vereins am 4. November in der Leintalhalle wieder ausverkauft. 700 Zuschauer folgten begeistert dem Geschehen auf Bühne und Leinwand. Mit dem Titel „…und tschüss!“ wurde dabei die Geschichte von Paul erzählt, der aus dem Alltag ausbricht, um die Welt zu erkunden. Zwischen den zum Thema passenden Liedern sorgte eine kleine Theatergruppe um Lilo Haischer als Schwiegermutter, Anita Seifried als Ehefrau des Aussteigers und Jürgen Betting als Privatdetektiv, der den Ausreißer wieder einfangen soll, für viele Lacher. Zusätzlich konnte man auf einer Leinwand in mehreren kleinen Filmen Pauls Reise mit verschiedensten Verkehrsmitteln verfolgen und den Detektiv, der ihm stets auf der Spur war. Der Männerchor bot dabei ein breitgefächertes, anspruchsvolles Chorerlebnis mit Shantys, Countrytiteln und vielen bekannten Hits von Udo Jürgens bis Marius Müller-Westernhagen. Als Solisten waren Christian Sprenger, Karl-Heinz Arand, Gerd Roth, Klaus Schmid und Klaus-Peter Wenzler zu hören sowie Anita Seifried und Oliver Berker. Im letzten Viertel kamen auch noch die Sängerinnen des Projektchores „Frittlinger Sisters“ dazu, sodass am Ende knapp 60 Sänger und Sängerinnen auf der Bühne standen mit einem enormen Klangvolumen. Die Musiker Michael Diefenbacher am Klavier, Dominik Schweizer am Bass und Karl Koch am Schlagzeug begleiteten die Sänger.

Das ganze Projekt stand unter der bewährten Leitung von Uli Gross, die seit 20 Jahren den Frittlinger Männerchor leitet und es immer wieder versteht, ihre Sänger und auch den Frauenchor mit ihren Ideen zu begeistern und mitzureißen. Dabei verlangt sie ihren Sängern einiges ab, denn das ganze Konzert wurde auswendig und ohne Noten gesungen. Diese Begeisterung war bei allen Sängern zu spüren. Die Mischung aus kleinen Theaterszenen und passenden Liedern, mit denen eine Geschichte erzählt wird, trägt wohl zum großen Erfolg des Chores bei. Am Ende gab es nur strahlende Gesichter und viel Beifall beim Publikum. Sänger und Besucher feierten im Anschluss den gelungenen Abend noch lange an der Bar. Und am Ende waren sich alle einig: Das muss nochmal aufgeführt werden.

