Richterskala schlägt aus

Leichtes Erdbeben zwischen Ebingen und Meßstetten

Albstadt / Lesedauer: 1 min

Das Beben war am Freitagmorgen in der Region zu spüren. (Foto: SymbolFoto: dpa )

Das Beben war am Freitagmorgen in der Region zu spüren. Sowohl der deutsche als auch der Schweizer Erdbebendienst gaben die Stärke des Bebens an.