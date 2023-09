Zweckverband Gewerbepark kauft Areal

Es ist ein entscheidender Schritt bei der Konversion: Der Zweckverband Interkommunaler Industrie– und Gewerbepark Zollernalb kauft beinahe das komplette Gelände des ehemaligen Bundeswehrstandorts in Meßstetten von der BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben). Diese Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Bonn verwaltet den Grundbesitz des Bundes und somit auch das einstige Kasernengelände auf dem Geißbühl. Die Verbandsversammlung hat ihren Vorsitzenden, Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft, ermächtigt, am Mittwoch, 13. September, den Kaufvertrag beim beurkundenden Notar zu unterschrieben. Das teilt die Stadt Meßstetten mit.

Reine Formsache sein dürfte die Zustimmung der Gemeinderäte der Verbandskommunen, also Meßstetten, Albstadt, Balingen, Nusplingen und Obernheim, heißt es in der Pressemitteilung. Genehmigt werden muss der Verkauf auch durch das Bundesministerium der Finanzen.

Meßstetten war über Jahrzehnte dessen Bundeswehrstandort und die Bundeswehr prägte die Stadt. Die Kaserne ist aber mittlerweile schon seit vielen Jahren geschlossen. Durch die Umnutzung eröffnen sich neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Diese Entwicklung wird schon seit vielen Jahren forciert, heißt es weiter.

Am 15. Oktober 2020 gründeten die Städte Albstadt, Balingen und Meßstetten sowie die Gemeinden Nusplingen und Obernheim den Interkommunalen Industrie– und Gewerbepark Zollernalb, kurz IIGP. Es ist ein Zweckverband, bei dem die Stadt Meßstetten federführend ist. Das Areal der IIGP liegt auf der Gemarkung der Stadt Meßstetten.

Mehrfach wurde die wirtschaftliche Nachnutzung des einstigen Bundeswehrgeländes auf dem Geißbühl in den zurückliegenden Jahren ausgebremst. So entstand auf dem zunächst eine Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Während der Hochzeit der Corona–Pandemie platzierte der Landkreis dort sein Kreis–Impfzentrum. Aktuell dienen die alten Kasernengebäude als Ankunftszentrum und temporäres Zuhause für Geflüchtete aus der Ukraine.

„Meßstetten hat in anerkannter Weise überdurchschnittlich viel an Unterstützung, Solidarität und Hilfe für Menschen in Not geleistet. Darauf dürfen wir zu Recht auch stolz sein“, so Frank Schroft. „Jetzt geht es darum, uns weiterzuentwickeln, um auch im Wettbewerb der Regionen erfolgreich bestehen zu können.“

Das 508.794 Quadratmeter große Gelände soll laut Zeitplan zum 1. Januar 2024 in das Eigentum des Zweckverbandes übergehen. Lediglich rund 10.000 Quadratmeter am äußersten Rand, also weniger als zwei Prozent der Gesamtfläche, verbleiben beim Bund für noch vorhandene Infrastruktur–Einrichtungen des Bundes.

Schon seit einiger Zeit steht ja die Firma MVV Biogas GmbH in den Startlöchern. Das Unternehmen will in Meßstetten kommunalen Bioabfall aus mehreren Landkreisen und Städten verarbeiten, um daraus regenerative Energie in Form von Biomethan zu gewinnen, so die Stadt.