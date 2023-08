Menschenwürde ist auch am Lebensende möglich

Bei den Heuberger Frauengesprächen am Morgen referierte Frau Kratt, Leiterin des Teams PalliativNetz Landkreis Tuttlingen, am 18. Juli in Deilingen über die „Menschenwürde am Lebensende — Palliativversorgung im Landkreis Tuttlingen“. Ein Thema, das nicht nur ältere Menschen bewegt.

Frau Kratt konnte in ihrer Präsentation anschaulich vermitteln, wie sich die therapeutischen Maßnahmen der klassischen Medizin, die einen heilenden Ansatz haben, von denen in der Palliativmedizin unterscheiden. Palliativmedizinische Maßnahmen haben zum Ziel, Beschwerden bei schwerwiegenden und zum Tode führenden Erkrankungen in körperlichen, psychosozialen und spirituellen Dimensionen zu lindern. Palliative Care steht für eine besonders wertschätzende und empathische Haltung gegenüber Betroffenen, das heißt die Autonomie und Würde der Patientinnen und Patienten steht an erster Stelle.

Fünf Organisationen im Landkreis leisten Palliativ– und Hospizarbeit und kooperieren miteinander: fünf regional verteilte ambulante ehrenamtliche Hospizgruppen, das stationäre Hospiz am Dreifaltigkeitsberg und die Spezialisierte Ambulante Palliativ–Versorgung SAPV. Die Referentin konnte den Zuhörerinnen ebenfalls die Unterscheidung zwischen der Allgemeinen Ambulanten Palliativversorgung AAPV, die hausärztlich zu leisten ist, und der SAPV aufzeigen.

Die SAPV als spezialisiertes und erfahrenes Palliative Care Team aus Ärztinnen und Pflegekräften kann zum behandelnden Betreuerkreis hinzugezogen werden, wenn die Versorgung besonders aufwändig wird und die Betroffenen in ihrer gewohnten Umgebung (auch Pflegeheim) verbleiben möchten. Anhand zweier Fallbeispiele konnte Frau Kratt diesen besonderen Aufwand darstellen: So konnte zum Beispiel eine Patientin trotz Bruch des Oberschenkels mit Hilfe einer Schmerzpumpe ihre letzten Tage zuhause bei ihrem dementen Mann verbringen. Im anderen Beispiel war es der Patientin trotz Darmverschluss viele Wochen möglich, mit einer Ablaufsonde und einer Medikamentenmischung über eine Pumpe versorgt, mit sehr gut gelinderten Schmerzen am Familienleben bis zu ihrem Versterben teilzunehmen.

Für die Frauen war dieses „ernste“ Thema mit vielen hilfreichen Informationen sehr aufschlussreich und auch tröstlich! „Endlich kann ich mit den Begriffen „palliativ“ und „Hospiz“ etwas anfangen“, war das Fazit einer Teilnehmerin.