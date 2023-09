Medizintechnik von morgen für den Nachwuchs von heute

24 Kinder und Jugendliche haben im Rahmen der Ferienbetreuung der Stadt Neuhausen ob Eck zusammen mit ihren Betreuerinnen sowie der Bürgermeisterin, Marina Jung, das Besucherzentrum von KARL STORZ erkundet.

Der interessierte Nachwuchs im Alter zwischen sechs und elf Jahren tauchte voller Neugier in die Welt der Medizintechnik ein und stellte zugleich viele Fragen. Die beiden Guides von KARL STORZ, Maria Mattes und Boris Martin, teilten nicht nur viel Wissen, sondern hatten auch so einige medizinische Anwendungen in spielerischer Form parat. Vom modernen und vernetzten Operationssaal bis zur Erkennung von Krebs erlebten die Kids etliche Aha–Momente. Den Höhepunkt bildete eine spannende Schnitzeljagd durch das gesamte Besucherzentrum, bei der die jungen Besucherinnen und Besucher ganz unterschiedliche, medizinische Fachgebiete erforschen konnten.

Das Medizintechnik–Unternehmen KARL STORZ wurde 1945 in Tuttlingen, Deutschland, gegründet und zählt zu den international führenden Anbietern in der Welt der Endoskopie. Das Unternehmen steht für visionäres Design, handwerkliche Präzision und klinische Effektivität.