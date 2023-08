Marquardt GmbH überreicht China–Preis

Zum achten Mal ist der Chinesisch–Preis der Firma Marquardt GmbH aus Rietheim–Weilheim an Schüler der Ferdinand–von–Steinbeis–Schule verliehen worden. Lukas Hagen (Abiturient 2023) und Benedikt Bertsche (12. Klasse Technisches Gymnasium) wurden für ihre sehr guten Leistungen im Fach Chinesisch ausgezeichnet und mit einem Geldpreis belohnt.

Michael Messner von der Firma Marquardt GmbH überreichte die Preise und betonte, dass aufgrund ihrer Standorte in China die chinesische Sprache für sie eine besondere Bedeutung hätte. Susanne Galla, Schulleiterin der Ferdinand–von–Steinbeis–Schule und Tianjiao Liu, Chinsisch–Lehrerin, freuen sich, dass jedes Jahr viele Schülerinnen und Schüler die chinesische Sprache als Wahlfach wählen. Chinesisch kann an der Ferdinand–von–Steinbeis–Schule am Technischen Gymnasium (TG) und an der Fachschule für Technik als Wahlfach belegt werden. Die erfolgreichsten Schüler’innen werden schon seit mehreren Jahren von der Firma Marquardt GmbH mit dem Chinesisch–Preis ausgezeichnet.