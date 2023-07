Mannschaften messen sich in spannenden Disziplinen

Am Freitag, 21. Juli, fand der letzte Kinderligawettkampf in diesem Jahr statt. Hoch motiviert haben auch wir es geschafft, mit 13 Kids nach Trossingen zu reisen. Bei diesem Wettkampf absolvierten 18 Mannschaften aus Trossingen, Möhringen, Tuttlingen, Schura und Spaichingen mit insgesamt 91 Teilnehmer vier Disziplinen aus dem Bereich Wurf, Weitsprung, Sprint und Staffel. Leider konnten wir bei der U8 (Jahrgang 2016 und jünger) keine eigene Mannschaft mehr stellen. Hier mischte unser Youngster Lukas Didicher in der vereinsübergreifenden Minimix–Mannschaft mit und zeigte sein ganzes Können. Am Ende wurden sie mit dem zweiten Platz belohnt und freuten sich bei der Siegerehrung über ihre Urkunden.

Beim Jahrgang 2014 und 2015 (U10) hatten wir leider viele Ausfälle zu verzeichnen und traten mit einer kleinen neu formierten Mannschaft an. Nachdem wir uns beim letzten KiLa–Wettkampf in Möhringen mit dem vorletzten Platz begnügen mussten, trainierten wir fleißig und wurden am Ende mit dem viel umjubelten zweiten Platz belohnt. Matti Schwarz, John Müller, Stella Bratl, Elina Vogelmann und Steffi Mächtel gewannen als Team „Die Spaichinger Geckos“ sowohl den Schlagwurf und die Sprintstaffel und wurden Zweiter bei der Weitsprungstaffel. Klasse Leistung. Nur beim 40m–Sprint müssen wir noch einiges trainieren.

Unser Team „The green dragons“ der U12 (Jahrgang 2012 und 2013) traten in einer Topbesetzung an und überzeugten auf der ganzen Linie. Von Anfang an zeigten die sieben Mannschaftsmitglieder (Jana Hohner, Alena Dekonti, Selma Bohner, Lia Wenzler, Kilian Vachon, Samuel Schnepf und Noel Braun), dass mit ihnen zu rechnen ist, obwohl sie es beim Weitsprung mit vielen übertretenen Sprüngen für ihre Trainerin sehr spannend gemacht hatten. Nach einem zweiten Platz beim Wurf, siegte das Team bei den restlichen drei Disziplinen und wurden ab Ende mit dem verdienten ertsten Platz belohnt. Durch die geschlossene Mannschaftsleistung ist es uns erstmals gelungen, das starke Möhringer Team zu schlagen. Macht weiter so.

Leider war dies für einige der letzte Kinderligawettkampf.

Das Trainerteam der Kinderliga um Mark Bratl, Ingo Guttenson, Annika und Tanja Ragg möchten sich an dieser Stelle bei allen Eltern für ihre Unterstützung in diesem Jahr als Fahrer, Fan oder Helfer beim Wettkampf herzlichst bedanken. Ohne diese wäre es uns nicht möglich, die Kinder beim Wettkampf zu betreuen.