Mannschaft steigt souverän auf

Auch in diesem Jahr schaffte die Damen 40 Mannschaft des TC RW Tuttlingen die Meisterschaft in der Württembergstaffel des WTB für Vierermannschaften. Nachdem man letztes Jahr etwas überraschend die Meisterschaft in dieser Klasse mit einigen sehr knappen Siegen erreichte, waren die Tuttlingerinnen dieses Jahr in der Favoritenrolle und wurden dieser gerecht.

In allen Spielen konnte bereits nach den Einzeln mindestens eine 3:1–Führung heraus gekämpft werden, so dass jeweils nur noch ein Doppel gewonnen werden musste. Dies gelang auch immer, somit wurden alle Spiele gewonnen. Die Gegner waren dieses Jahr Tübingen (6:0), Schmiden (4:2), Laichingen (5:1), Bisingen (5:1) Biberach (5:1) und beim letzten Spiel die Zweitplatzierten Beutelsbach/Schnait, die man aber auch souverän mit 5:1 besiegte.

Mannschaftsführerin Claudia Pauli–Teufel wies als einzige eine tadellose Bilanz von 12:0 Siegen auf (sechs im Einzel und sechs im Doppel) aber auch Heike Freyer und Astrid da Silva blieben im Einzel ungeschlagen, Cecile Wagner verzeichnete nur eine Niederlage. Wieder zurück ins Team kehrten dieses Jahr Steffi Rehe, Dagmar Storz und Claudia Lock. Dieser wieder breiter aufgestellte Kader führte zu höherer Qualität der Mannschaft und folglich zu einer souveränen Meisterschaft. Da es die höchste Liga in Württemberg und kein weiterer Aufstieg möglich ist, wird die Mannschaft auch nächstes Jahr wieder in der Württembergstaffel antreten.