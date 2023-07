Manege frei für 350 Kinder in Spaichingen

Einmal im Leben vor Publikum in der Manege stehen: Dieser Kindertraum ist in den letzten beiden Wochen für 350 Schüler der Schillerschule, der Grundschule Hausen o.V. und der Baldenbergschule im Rahmen einer „Begegnungsmaßnahme“ wahr geworden. Was sich die Kinder im Laufe jeweils einer Woche erarbeitet hatten, wurde freitags dem ebenso staunenden wie stolzen Publikum aus Eltern und Geschwistern formvollendet präsentiert.

Für die Idee und Umsetzung dieser Premiere eines Kinderzirkus auf der Schillerschulwiese zeichnete die Lehrerin Caroline Grimm verantwortlich, die im Internet recherchierte und gar nicht soweit gehen musste, denn der „Circus Bingo“ der Familie Fiala ist in Horb zuhause.

Das proppenvolle 300 Mann–Zelt bot auch in der vierten und letzten Vorstellung Zirkus–Feeling vom Feinsten. Mit jungen Artisten, die hochkonzentriert und motiviert bei der Sache waren, dabei über sich hinaus wuchsen und nach getaner Tat nur so strahlten. Das begeistert mitgehende Publikum kam in den Genuss eines breiten Spektrums anspruchsvoller Darstellungen: Gefühlvolles Hantieren mit kunterbunten Tülltüchern. Jonglieren mit mehreren Bällen. Teller– Stellen, zunächst „auf Drehzahl gebracht“ von den behutsam sekundierenden Profis im Hintergrund. Bändigen von Hula–Hup–Reifen nach allen Regeln der Hüft–Kunst. Waghalsige Nummern am Trapez, das zunächst einmal erklommen sein wollte. Anspruchsvolles Balancieren auf wackeligen Röhren. Fakire mit nacktem Oberkörper, die sich in Glas–Scherben und auf dem Nagelbrett wälzten. Und Zaubernummern bis hin zur geheimnisvoll schwarzen, mehrfach durchstochenen Kiste, der ein Mutiger samt Teddybär unbeschadet wieder entstieg.

Zum Durchschnaufen nach Nervenkitzeln dieser und anderer Art gab es zwischendurch immer wieder gekonnte Clown–Nummern, die das Zwerchfell massierten und beim Wieder–Runterkommen halfen.

Im furiosen Finale platzte die Manege fast aus allen Nähten. Konrektorin Carla Krauss, die gute Seele der Schillerschule, dankte in ihrem Schlusswort den bienenfleissigen Akteuren, den applausfreudigen Zuschauern und der einfühlsamen fünfköpfigen Zirkusfamilie Fiala, die in Spaichingen eine gute Visitenkarte abgegeben hat und gerne in ein paar Jahren wiederkommen darf. So sich auch dann wieder Sponsoren finden, ohne die solche eine Veranstaltung nicht auf die Beine gestellt werden könnte.