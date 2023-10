Malwettbewerb „Unsere Kirche St. Michael feiert Geburtstag“

Dieses Jahr konnte die katholische Kirchengemeinde St. Michael den 90. Geburtstag der Ortskirche feiern. Aus diesem Anlass wurden die Kinder von drei bis zwölf Jahren zu einem Malwettbewerb eingeladen. Unter dem Thema „Unsere Kirche St. Michael feiert Geburtstag“ nahmen 23 Kinder an dem Wettbewerb teil. Alle Bilder wurden zum Jubiläumsgottesdienst am Sonntag, 17. September, in der Kirche St. Michael ausgestellt.

Drei besonders schöne und originelle Bilder jeder Altersklasse (drei bis fünf Jahre, sechs bis acht Jahre und neun bis zwölf Jahre) wurden prämiert. Aber auch alle anderen mitmachenden Kinder wurden mit einer kleinen Überraschung belohnt.

Viele Kirchenbesucher bewunderten bei einer Besichtigung die schönen Kunstwerke, die von den Kindern gefertigt wurden.

Bei der kürzlich stattgefundenen Preisverleihung des Malwettbewerbs freuten sich Pater Sabu und der zweite Kirchengemeinderatsvorsitzende Norbert Schnee über die tollen Bilder, die hierbei entstanden sind. „Man sieht, dass ihr euch ganz viel Mühe gegeben habt und eure Ideen zum Thema großartig gemalt habt“ bestätigten beide.

Für die Jury war es keine leichte Aufgabe, die jeweils drei aussagekräftigsten Bilder jeder Altersgruppe auszuwählen, da jedes Bild auf seine Art beeindruckte. Bei den ersten drei ausgewählten Bildern je Gruppe erhielten die kleinen Künstler eine Urkunde und einen Buchgutschein im Wert von zwanzig Euro für den ersten Preis. Beim zweiten Preis betrug der Gutschein eine Höhe von 15 Euro und der dritte Preis wurde mit einem Gutschein über zehn Euro belohnt. Alle weiteren Kinder erhielten für ihren vierten Platz ebenfalls eine Urkunde und ein Geschenk von der Kirchengemeinde.

Die Preisträger sind: 3 bis 4 Jahre: 1. Platz Tony-Balthasar Schwer, 2. Platz Maria Marquart, 3. Platz Leander Decoster. 5 bis 6 Jahre: 1. Platz Paul-Louis Schwer, 2. Platz Marlene Jansen, 3. Platz Luis Zeiner. 7 bis 9 Jahre: 1. Platz Lotta Rebstock, 2. Platz Anna Kupferschmid, 3. Platz Emilia Geiger. 10 bis 12 Jahre: 1. Platz Finja Rebstock, 2. Platz Emma-Tilly Schwer, 3. Platz Emilian Borho.

Die Kirchengemeinde bedankte sich bei den Kindern ganz herzlich für die Teilnahme und wünschte viel Freude mit den Gewinnen.