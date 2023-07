Mahlstetter Senioren auf Ausflugsfahrt

Die Mahlstetter Senioren unternahmen kürzlich ihren traditionellen Jahresausflug, welcher auch diesmal wieder von der Gemeinde Mahlstetten gesponsert wurde. Ziel war das „Schwäbische Meer“ nach dem Motto „Warum denn in die Ferne schweifen, denn das gute liegt so nah“.

Eine stattliche Zahl von Teilnehmern startete frühmorgens per Bus in fröhlicher Erwartung eines schönen Sommertages Richtung Bodensee. Auf dem Programm stand als erstes eine Besichtigung der Werksanlage der Bodensee–Wasserversorgung auf dem „Sipplinger Berg“. Bei einer eineinhalbstündigen informativen Führung erfuhren die Teilnehmer von den weitreichenden Trinkwasserlieferungen bis in den Norden des Landes sowie über die aufwändigen Massnahmen bezüglich eines hohen Qualitätsstandards des Trinkwassers. Beeindruckt war die Gruppe auch von der komplexen und innovativen Werksanlage.

Die anschließend geplante Wanderung nach Sipplingen musste leider aufgrund von Gewittersturmschäden auf dem Wanderweg ausfallen und durch eine kürzere Wanderung zum „Haldenhof“ ersetzt werden, was aber aber der Stimmung keinen Abbruch tat. Von da aus brachte der Bus die Gruppe zum Mittagessen nach Sipplingen. Nachmittags stand eine Bodensee–Schifffahrt auf dem Programm, welche von Überlingen bis Ludwigshafen führte. Bei guter Laune und einer frischen Brise genossen die Ausflügler die Fahrt auf dem Überlinger See. Danach wurde die Heimfahrt angetreten und der lockere und entspannte Tag in der Kirchbühlhütte beschlossen.